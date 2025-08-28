岐阜県初上陸！美濃加茂市に人気二郎インスパイア系ラーメン「マシマシスタンド」が9月16日（火）グランドオープン

株式会社アールゴッド

マシマシスタンド岐阜美濃加茂店が、2025年9月16日(火)にグランドオープン！

岐阜県美濃加茂市に、本格的な二郎系ラーメン店、

「マシマシスタンド岐阜美濃加茂店」がついに登場します！

「マシマシスタンド」は、2024年8月15日に愛知県豊田市宮上町で1号店をオープン。

同年12月12日に愛知県安城市緑町で2号店を、2025年2月25日には岡崎市上里で3号店をオープン。

初日から、30人以上の行列ができるほどの大人気店です。

ボリューム満点二郎系ラーメン！！

その濃厚でクセになるスープ、ちぢれ太麺の存在感ある食感と味わい、

ジューシーで存在感抜群の豚、そしてスープによく絡む特製麺は、

どれも一度食べたら忘れられない味わいです。

注目ポイント

・こだわり抜いた一杯

一つ一つの素材にとことんこだわり、全てが絶品！

閉店時間が近づくと麺や豚が売り切れてしまうこともあるため、早めの来店がおすすめです。

・初心者も安心の注文システム

通常の二郎系ラーメン店にある「コール」を廃止し、

簡単でわかりやすい食券制を採用。

追加トッピングは、備え付けのペンで指定するだけでOKです。

初めての方でもストレスフリーでラーメンを楽しめます。

・うれしいサービス

全ラーメンは「マシ」まで無料！

ニンニク抜きやカスタマイズも可能なので、自分好みの一杯を楽しむことができます。

バリエーション豊富！！マシスタの最重量ラーメン！！

店舗外観写真

看板も大きくて目立ちます！

店内写真

広々としたカウンター席、座敷テーブルも完備！

店内も広くて綺麗！カウンター席もあります！

株式会社アールゴッドについて

代表者：代表取締役社長 東 昌平

設立：2024年4月

所在地：〒471-0045 愛知県豊田市東新町６丁目12－５ 元町ハイツ 205

ブランド：マシマシスタンド豊田宮上店/マシマシスタンド安城緑町店/マシマシスタンド岡崎上里店

出店状況：国内4店舗

企業サイト：https://r-god.com/

マシマシスタンド ：https://mashi2stand.com/

店舗概要

マシマシスタンド岐阜美濃加茂店

【平日.土日祝】11時30分～15時（L.O.14時30分） 18時00分～22時（L.O.21時30分）

定休日：木曜日

マシマシスタンド豊田宮上店

【平日】11時30分～14時30分(L.O.14時)/18時～22時（L.O21時30分）

【土日】11時30分～15時 (L.O14時30分)/17時30分～22時（L.O.21時30分）

定休日：月曜日

マシマシスタンド安城緑町店

【平日】11時30分～14時30分（L.O.14時）18時～22時（L.O21時30分）

【土日】11時30分～15時 （L.O14時30分）17時30分～22時（L.O.21時30分）

定休日：月曜日

マシマシスタンド岡崎上里店

【平日】11時30分～14時30分（L.O.14時）18時～22時（L.O21時30分）

【土日】11時30分～15時 （L.O14時30分）17時30分～22時（L.O.21時30分）

定休日：月曜日

