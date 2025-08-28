±©À¸·ë¸¹Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö31 Messages from YUZU¡×È¯Çä·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¸¶¹¯¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー±©À¸·ë¸¹Áª¼ê¤ÎÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö31 Messages from YUZU¡×¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·î7Æü¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ø±©À¸·ë¸¹¡Ù¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¡¢31ÆüÊ¬¤ÎÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë·ë¾½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¤Ç¼«¤é¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÈà¼«¿È¤À¤«¤é¤³¤½ËÂ¤¤¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Ì¾¸À¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢£±Æü¡¢£±Æü¤ò¡Ö¸÷¡×¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÏÂî¾å·¿¤Ç·×38Ëç¡£¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³¨ÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÁÀâÅªICE STORY¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖGIFT¡×¤ÎÂ¢½Ð¤·¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥·ー¥ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¢¨£·¼ï¤Î¤¦¤Á£±Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë¤òÆ±Éõ¡£ËüÇ¯¤ÎÆü¤á¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯²¿ÅÙ¤â»È¤¨¤ë¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤ÏÅö¼Ò¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
ÉÊ¡¡Ì¾¡§±©À¸·ë¸¹Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ö31 Messages from YUZU¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü
²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß3,850±ß¡ÊËÜÂÎ3,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
»Å¡¡ÍÍ¡§A£µÊÑ·ÁÈ½¡¿38¥Úー¥¸¡¿¥·ー¥ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤
ISBN ¡§ 978-4-7641-0751-9¡¡C0075
´ë¡¡²è¡§³ô¼°²ñ¼ÒRIS
´Æ¡¡½¤¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÀìÌç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖDeep Edge Plus¡×
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¢¨¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¼Ì¿¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£