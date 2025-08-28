こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社プラップジャパンと株式会社フィナンテック、IR・PR領域で業務提携
～IRとPRを融合した包括的なコミュニケーション支援を開始～
株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木勇夫、以下 プラップジャパン）と、株式会社フィナンテック（本社：東京都中央区、代表取締役：甲斐昌樹、以下 フィナンテック）は、業務提携契約を締結し、IR（投資家向け広報）およびPR（広報活動）領域において共同で支援を開始することを発表いたします。
本提携により、両社の強みを活かしたパッケージ型サービスの提供や共同マーケティング施策を通じて、上場企業および上場を目指す企業の皆さまの企業価値向上に寄与する包括的なコミュニケーション支援を実現いたします。
提携の背景と目的
東京証券取引所による資本コストや株価を意識した経営の要請、NISAの利用による個人投資家の増加など、企業価値の向上およびステークホルダーとの双方向コミュニケーションの重要性はかつてないほどに高まっており、上場企業はIRとPRを総合的に対応することが求められています。
PR発想による包括的なコミュニケーション支援を展開するプラップジャパンとIRコンサルティングおよび投資家向け情報サービスを専門とするフィナンテックが連携することで、IR・PRの包括サービスの提供・新市場開拓、両社の既存顧客基盤を活かした営業協力、そしてDXツールを活用した新サービスの共同開発により、上場企業および上場を目指す企業の皆さまの企業価値向上およびステークホルダーとの双方向コミュニケーションの強化を図ってまいります。
IR・PRの包括サービスの提供・新市場開拓
IR・PRパッケージサービスの提供
両社混成チームによるコーポレートストーリー作成、日常的なIR・PRコンサルティング等
PBR向上を目指す企業、グロース市場企業、地方の上場企業、上場を目指す企業など、IR・PR強化が求められる企業への包括サポート
営業・マーケティング協力
共催セミナーなど共同プロモーションの実施
DXツールの連携による新サービス開発
プラップノードの「PRオートメーション」とフィナンテックの「IR STREET」を連携し、IR・PR領域の総合的な支援を実現
今後の展開
9月に本提携をふまえた第1回オンラインセミナーを共同開催し、ステークホルダーへのコミュニケーションのノウハウや課題解決に関する情報提供を強化する予定です。両社は今後も企業価値向上と企業のステークホルダーとの双方向コミュニケーションを支援し続けてまいります。
なお、本件業務提携に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中⻑期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
株式会社プラップジャパン 代表取締役社長 鈴木 勇夫からのコメント
IR領域における経験と実績を持つフィナンテックと手を組むことで、経営層により近い視点での包括的なコミュニケーション支援、および新しい顧客層へのアプローチを加速化できると考えています。プラップジャパンは現中期経営計画において「広報PR、マーケティング、経営の３領域に展開」を基本方針の一つとして掲げていますが、本発表はこのうちの経営領域ビジネスのさらなる拡大を目指すものとなります。今後も経営領域でのステークホルダーコミュニケーション活動支援を深化させ、社会課題をコミュニケーションの視点で解決してまいります。
株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木勇夫、以下 プラップジャパン）と、株式会社フィナンテック（本社：東京都中央区、代表取締役：甲斐昌樹、以下 フィナンテック）は、業務提携契約を締結し、IR（投資家向け広報）およびPR（広報活動）領域において共同で支援を開始することを発表いたします。
本提携により、両社の強みを活かしたパッケージ型サービスの提供や共同マーケティング施策を通じて、上場企業および上場を目指す企業の皆さまの企業価値向上に寄与する包括的なコミュニケーション支援を実現いたします。
提携の背景と目的
東京証券取引所による資本コストや株価を意識した経営の要請、NISAの利用による個人投資家の増加など、企業価値の向上およびステークホルダーとの双方向コミュニケーションの重要性はかつてないほどに高まっており、上場企業はIRとPRを総合的に対応することが求められています。
PR発想による包括的なコミュニケーション支援を展開するプラップジャパンとIRコンサルティングおよび投資家向け情報サービスを専門とするフィナンテックが連携することで、IR・PRの包括サービスの提供・新市場開拓、両社の既存顧客基盤を活かした営業協力、そしてDXツールを活用した新サービスの共同開発により、上場企業および上場を目指す企業の皆さまの企業価値向上およびステークホルダーとの双方向コミュニケーションの強化を図ってまいります。
IR・PRの包括サービスの提供・新市場開拓
IR・PRパッケージサービスの提供
両社混成チームによるコーポレートストーリー作成、日常的なIR・PRコンサルティング等
PBR向上を目指す企業、グロース市場企業、地方の上場企業、上場を目指す企業など、IR・PR強化が求められる企業への包括サポート
営業・マーケティング協力
共催セミナーなど共同プロモーションの実施
DXツールの連携による新サービス開発
プラップノードの「PRオートメーション」とフィナンテックの「IR STREET」を連携し、IR・PR領域の総合的な支援を実現
今後の展開
9月に本提携をふまえた第1回オンラインセミナーを共同開催し、ステークホルダーへのコミュニケーションのノウハウや課題解決に関する情報提供を強化する予定です。両社は今後も企業価値向上と企業のステークホルダーとの双方向コミュニケーションを支援し続けてまいります。
なお、本件業務提携に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中⻑期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
株式会社プラップジャパン 代表取締役社長 鈴木 勇夫からのコメント
IR領域における経験と実績を持つフィナンテックと手を組むことで、経営層により近い視点での包括的なコミュニケーション支援、および新しい顧客層へのアプローチを加速化できると考えています。プラップジャパンは現中期経営計画において「広報PR、マーケティング、経営の３領域に展開」を基本方針の一つとして掲げていますが、本発表はこのうちの経営領域ビジネスのさらなる拡大を目指すものとなります。今後も経営領域でのステークホルダーコミュニケーション活動支援を深化させ、社会課題をコミュニケーションの視点で解決してまいります。