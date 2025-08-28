ANAあきんど株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原 雄三、以下「ANAあきんど」）は、株式会社ディアステージ（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩粼 拓矢、以下「ディアステージ」）と連携して「推し活」需要を通じた地域活性化を目的とし、「推し活×地域活性プロジェクト」に取り組んでいます。

このたび、ANAあきんど釧路支店（支店長：雨宮 裕幸）は中標津空港利用促進期成会（会長：西村 穰）と連携し、首都圏在住者を対象とした誘客促進に取り組みます。

”推し”のアイドルとともに根室中標津空港を起点としたなかしべつエリア旅を楽しんでいただき、その様子をSNSなどで発信することでツアー参加者以外にも中標津空港エリアの魅力を広め、「推し活」を通じた交流人口・関係人口の創出を目指します。





（中標津の朝日のイメージ） （根室中標津空港） （鮭のちゃんちゃん焼き）

「推し活×地域活性プロジェクト」第六弾実施内容

1.「虹コンとゆく！撮り旅なかしべつツアーSupported by ANAあきんど」ファンツアーの実施









このたびプロジェクトの第六弾として、ディアステージ所属のアイドルグループ「虹のコンキスタドール」12名全員を中標津空港エリアへ誘致し、ファンとの交流会を組み入れた2泊3日の中標津空港エリアを周遊するツアーを企画いたしました。北海道エリアでのツアー実施は初の試み！大平原のパノラマを望む展望台やサケの聖地である標津町を訪れ、北海道名物の鮭のちゃんちゃん焼きづくり体験などを行程に組み込みました。また別海町でライブ公演を行います。

【ツアー概要】

ツアータイトル：「虹コンとゆく！撮り旅なかしべつツアー Supported by ANAあきんど」

期間：2025年11月1日（土）～2025年11月3日（月）

参加人数：最大80名様（ファンクラブ会員様のみ）

羽田空港発着（60名様）／新千歳空港発着 （20名様）

旅行代金：

主催旅行会社：ANAあきんど株式会社

2.ANAグループ、ディアステージ双方のオウンドメディア等での情報発信

ツアーの様子を両社のホームページやSNSに掲載することで、中標津空港エリアの観光コンテンツの認知拡大に貢献します。また、ツアーで訪れる観光スポットやグルメなどを、アーティストがSNSで投稿することにより、中標津空港エリアの魅力を発信するとともに、ANA公式YouTubeへの動画掲載を通じて航空ファンの皆さまにも当該エリアの魅力を発信します。

■「虹のコンキスタドール」とは？

自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追い求めるインドア系・正統派アイドルグループです。通称”虹コン”。自称アイドル界イチ夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派…でも本当はやればできる子。虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう！

https://2zicon.tokyo/ （ファンクラブの入会はこちらからご覧ください）

今後もANAあきんどはディアステージと連携し、地域の魅力や特産品情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化に取り組んでまいります。

