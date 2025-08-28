『ふしぎ遊戯』の当たり付き一撃コレクション 75mmマット缶バッジが発売！

株式会社arma bianca

『ふしぎ遊戯』の当たり付き一撃コレクション 75mmマット缶バッジが2025年9月27日（土）より発売されます！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『ふしぎ遊戯』の当たり付き一撃コレクション 75mmマット缶バッジを発売いたします。

「当たり付き一撃コレクション」は全国の家電量販店・書店・ホビーショップなどで販売しています。

缶バッジのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。

また、 最後の1回を購入したときも追加で商品をゲット可能！

アイテムは全て「当たり付き一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

『ふしぎ遊戯』の作者、渡瀬悠宇先生による描き下ろしイラストと、漫画のコマ絵を使用した、75mmマット缶バッジと特大アクリルスタンドが登場です。

▼渡瀬悠宇先生 描き下ろし 中華衣装ver. 当たり付き一撃コレクション 75mmマット缶バッジ

価格：1回500円（税込）

発売日：2025年9月27日（土）

▼取り扱い店舗はこちら

⇒https://pr.armabianca.com/fushigiyugi-shop-list/

▼『ふしぎ遊戯』とは

渡瀬悠宇先生によるファンタジー漫画作品。

「四神天地書」という本の世界に入り込んでしまった少女たちと七星士たちが古代中国に似た世界で織りなす物語。

『朱雀・青龍編』から始まり、『玄武開伝』、『白虎仙記』と続き、現在『月刊flowers』（小学館）にて連載中。

(C)渡瀬悠宇／小学館