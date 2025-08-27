「ASIA esports EXPO 2026」、3月21-22日にAichi Sky Expoで開催決定！
株式会社中日新聞社
愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会は、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて、「ASIA esports EXPO 2026」を開催します。今年3月に開催し大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、愛知・名古屋からのeスポーツ文化の拡大・魅力発信を目指します。
また、当イベント会場のメインステージでは、eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) の日本代表内定選手選考大会を開催します(※実施種目は後日発表)。
この会場からアジアの頂点を目指す選手が誕生します。是非、その熱気や興奮を、一緒に体感しましょう！
【大会概要】
名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)
日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）
会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD
〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号
主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会
後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場
公式サイト: https://www.espoexpo.com/(https://www.espoexpo.com/)