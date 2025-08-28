”冷凍あんぽ柿クレープ”に”ももすくい”！ふくしまフードフェス2025に「ふくしまプライド。ブース」出店！！

写真拡大 (全3枚)

福島県農林水産部農産物流通課


●イベント概要


農家×飲食店×酒蔵がコラボする真夏のフードイベント、それが「ふくしまフードフェス」です。


当日限りの限定メニューを販売するコラボブースと、県産品を販売するマルシェが開かれます。


この場でしか味わえないお料理・お酒で、おいしいふくしまをまるごと味わえます。



福島県農産物流通課では県民の皆様に旬の県産農林水産物の魅力をPRし、地産地消を推進する「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペーンの一環として、2025年9月6日（土）と7日（日）に郡山市の21世紀記念公園 麓山の杜で開催される「ふくしまフードフェス2025」にブース出展し、旬の”もも”と”冷凍あんぽ柿”で作った料理を販売します！



県産グルメや楽しいイベントも盛りだくさんですので、ぜひご来場ください！


●ブース詳細内容


日時：2025年9月6日（土）11:00～21:00


　　　2025年9月7日（日）11:00～17:00


料金：入場無料


会場：21世紀記念公園 麓山の杜（郡山市麓山1-16）


内容：”もも”と”冷凍あんぽ柿”メニューの販売、”冷凍あんぽ柿”の試食提供、クイズラリーと連動した「ももすくい」、POPによるPR


　　　◆メニュー


　　　・もものケーキ／税込700円


　　　・あんぽ柿のケーキ／税込600円


　　　・冷凍あんぽ柿のクレープ／税込500円




●「ふくしまフードフェス2025」イベント情報


　詳細は下記リンクより公式HP・Instagramをご覧ください。


　【公式HP】https://fukushima-foodfes.com/


　【公式Instagram】https://www.instagram.com/fukushima.foodfes


　


　■今年の出店者はこちら↓


　・チーム A 居酒屋しのや×美農然×ファームつばさ×曙酒造


　・チーム B ジュラテリア・マッテオ×大野農園×酒井養鶏場×笹正宗酒造


　・チーム C Itarian MASHIRO×ニッケイファーム×やすだ農園×豊国酒造(古殿町)


　・チーム D 居酒屋安兵衛×関谷農園×林養魚場×有賀醸造


　・チーム E カフェーブリキイヌ×Floating Gold Famers×濱津農園×花泉酒造


　・チーム F 笑夢カレー×大椙食品×トロピカルトマト×大和川酒造店


　・チーム G 夢成（Arigato・農家ピザくまのグラッチェ）×エガワコントラクター×ふるや農園×達磨農園×鶴乃江酒造


　・チーム H 村さ来船引店×あすぱらの田中×agurity×松崎酒造


　・チーム I レストランポンス×水野谷鶏卵店×設楽農園×仁井田本家