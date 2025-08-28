新型パッドで筋肉・関節の細部までケアできる、オムロン 低周波治療器 HV-F082-JF

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社）は、三角形型の小型パッド「スポット用パッド」で、手首や足首の小さな関節までケアできる低周波治療器「オムロン 低周波治療器 HV-F082-JF（以下HV-F082）」を2025年8月29日に発売します。

今回発売するHV-F082は、凹凸部がある手足などの小さな関節部にも貼りやすく、ねらった部位を治療できる「スポット用パッド」が付属した低周波治療器です。新たに開発したスポット用パッドは、小さな患部にも貼りやすく剥がしやすい小型の三角形型を採用し、特定の部位に集中した低周波治療をかんたんに行うことができる新型パッドです。従来のパッド*1よりも表面材の厚みを約半分にすることで、パッドの柔軟性を向上させ凹凸がある手や足首などの関節部分にも貼りやすく、しっかりとフィットさせることができます。また、付属の筋肉用パッドと関節用パッドのいずれかをスポット用パッドと組み合わせて使用することで、太ももなどの大きな筋肉と小さな関節を2ヶ所同時にケアできます。

*1低周波治療器 専用パッドMU（筋肉用）およびJO（関節用）

公益財団法人スポーツ安全協会の調査*2によると、傷害事故が発生する部位でもっとも割合が高いのは手指部で17.6％、次いで足関節の15.9％、膝の9.8％でした。また、当社の低周波治療器を利用しているアスリートやスポーツ愛好家からは、「関節用パッドよりも、もっと細かいところを治療したい」「気になる部分が明確なとき、その箇所だけをねらってパッドを貼りたい」といった声がありました。

*2公益財団法人スポーツ安全協会 スポーツ安全保険加入者および傷害事故統計データ（令和5年度）

主な特長

1.小さな関節などの特定の部位を集中してケアできる「スポット用パッド」

従来のパッドでは貼りにくかった凹凸部がある関節や手首などの細かい部位にあわせて貼りやすい、45mm幅の小型の三角形状をしたパッドです。これにより、気になる痛みやコリがある特定の部位をピンポイントで治療できます。

スポット用パッド 使用イメージ

2. プロアスリートも使用している「マイクロカレント」を搭載

プロアスリートがコンディショニングケアに使用している「マイクロカレント」は、刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位に挟み込むようにパッドを貼り付けて、使用します。

3. 目的に合わせて選べる3つの治療モード

血行を促進し、筋肉の疲れをとる＜リカバリーモード＞、痛みの感覚を緩和する＜ペインケアモード＞、スポーツの分野でコンディショニングケアに使われている＜マイクロカレントモード＞の3つのモードから、その時の身体の状態や好みに合わせた治療を行えます。

低周波治療が、筋肉疲労に有効な理由

もともと人体には微弱な電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで、筋肉を収縮弛緩させ、血行を促進したり、こりや痛みを緩和したりします。

アスリート、トレーナーからのコメント

・陸上競技 田中 希実（たなか のぞみ）選手

最近は長時間の移動中にオムロン低周波治療器を使用することが多いです。トレーニングとトレーナーによるケアの隙間の時間を有効にコンディショニングに使えて便利です。この新しいスポット用パッドは、小さいため人目を気にせず服の下に貼りやすく、気になるところを狙って刺激を入れることができ重宝しています。また、サイズは小さくてもコリのある部位にしっかりアプローチできるため、使用後は、ほぐれていくような感覚があり、サイズ以上の使い心地のよさを感じています。

・アスリートメッド株式会社 アントラーズスポーツドックカシマウェルネスプラザ

プログラム開発マネージャー スポーツトレーナー 長谷川 祥之さん

サッカーは、ジャンプ、ヘディング後の着地、キックなど様々な動きにより足関節、膝関節にストレスをかけます。私も今までそれらの関節を酷使してきたために痛みがしばしば出現します。

そのため、プレー後のアフターケアが不可欠です。ストレッチでケアできる大腿筋群などとは違い、足関節、膝関節のケアを自分自身で行うことは関節の構造上難しいです。今回発売されたスポット用パッドは、屈曲する関節部位に貼りやすく、非常に使い勝手が良いです。

・京都ハンナリーズ アスレティックトレーナー 永井 貴大さん

バスケットボールでは足関節捻挫や手指の突き指が頻繁に発生します。特に足関節の捻挫は、Bリーグ全体でも受傷件数が最も多く、京都ハンナリーズでも発生頻度が高いケガのひとつです。このスポット用パッドは足関節のような凹凸のある部位や手指などの細かい関節にもしっかりフィットさせることができるので、日々のトリートメント*3と合わせて使用していきたいと思います。

*3トレーニングで疲労した筋肉や関節をケアし、回復を促進する施術

主な仕様

販売名 オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ

医療機器認証番号 302AABZX00011000

一般的名称 家庭用低周波治療器

使用目的又は効果 肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

専用ACアダプタ定格入力：AC 100 V, 50～60 Hz

定格出力： DC 6 V 700 mA

使用電池 DC 3.7 V（リチウムイオン電池）

基本周波数 約0.2~99Hz

定格時間 30分

消費電力 0.7W

本体質量：約290 g

外形寸法 本体：約172（横）× 97.5（縦）× 27（厚さ）mm

専用パッド（筋肉用）：約99（横）×166（縦）×1（厚さ）mm

専用パッド（関節用）：約40（横）×98（縦）×1（厚さ）mm

専用パッド（スポット用）：約45（横）×42（縦）×1（厚さ）mm

付属品 専用パッド（筋肉用：2枚、関節用：4枚、スポット用：4枚）

導子コード（2本）、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー（2枚）、取扱説明書