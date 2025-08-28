配信でしか観られなかったAmazon Originals 傑作4選が日本国内TV初放送！Amazon Originals スペシャル

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、大胆でイノベーティブなドラマシリーズや映画を世に送り出しているAmazon MGM Studiosから、配信でしか見ることが出来なかった話題のAmazon Originals作品を日本国内TV初放送いたします。シルヴェスター・スタローン主演のスーパーヒーロームービー『サマリタン』、ロン・ハワード監督が感動の救出劇を再現した実録ドラマ『13人の命』、ニコール・キッドマンがゴールデングローブ主演女優賞を受賞した『愛すべき夫妻の秘密』などを9月6日(土)に一挙放送でお届けいたします。（リピート放送：9月24日(水)～26日(金)）

Amazon Originals スペシャル

大胆でイノベーティブなドラマシリーズや映画を世に送り出しているAmazon MGM Studiosから、

配信でしか見ることが出来なかった話題のAmazon Originals作品をザ・シネマで全作日本国内TV初放送！

年老いた“伝説の男”が街を救う？シルヴェスター・スタローンの円熟味が光る異色のアクション映画『サマリタン』、名匠ロン・ハワードが感動の救出劇を再現！ロン・ハワード監督、ヴィゴ・モーテンセン＆コリン・ファレル共演の実録救出劇『13人の命』、アルゼンチン軍事独裁政権の弾圧を暴き出せ！法を信じる者たちの勇気ある戦いを描く実録法廷ドラマ『アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～』、実生活でも夫婦の俳優２人に結婚生活の危機？人気番組『アイ・ラブ・ルーシー』の裏側を描く実録ドラマ『愛すべき夫妻の秘密』の4作品を9月6日(土)（リピート放送：9月24日(水)～26日(金)にお届けいたします！

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/698(https://www.thecinema.jp/tag/698)

《放送作品情報》

●『サマリタン』 ★日本国内TV初放送

放送日：9月6日（土）21:00～、9月24日（水）14:45～ほか

年老いた“伝説の男”が街を救う？

シルヴェスター・スタローンの円熟味が光る異色のアクション映画

＜監督＞ジュリアス・エイヴァリー

＜出演＞シルヴェスター・スタローン、ジャボン・ワナ・ウォルトン、ピルウ・アスベック、ダーシャ・ポランコ、モイセス・アリアス

＜あらすじ＞

13歳のサム・クリアリー(ジャボン・“ワナ”・ウォルトン)は、隠居生活を送っている謎に包まれた隣人スミス（シルヴェスター・スタローン）が、25年前に死亡したはずの、超能力を持った伝説の人物・サマリタンだと疑っている。犯罪が急増し混乱の淵に立たされる中、荒廃するグラニット・シティを救うべく、サマリタンの生存を信じるサムと市民は、隣人スミスを外に誘い出そうと奮闘する。

●『13人の命』 ★日本国内TV初放送

放送日：9月6日（土）18:15～、9月26日（金）14:45～

名匠ロン・ハワードが感動の救出劇を再現！

世界有数のダイバーが少年サッカーチーム救出に挑む実録ドラマ

＜監督・製作＞ロン・ハワード

＜出演＞ヴィゴ・モーテンセン、コリン・ファレル、ジョエル・エドガートン、トム・ベイトマン

＜あらすじ＞

予期せぬ豪雨により、タイのタムルアン洞窟群に閉じ込められてしまったサッカーチームの少年12人とコーチ。絶望的な状況からサッカーチームを救い出すため、世界有数のスキルと経験を持つダイバーたちがタイに集結した。世界中から注目を集める中、救出チームにタイの軍隊や１万人以上のボランティアも加勢し、水没し迷路と化した洞窟からサッカーチームを救出すべく、驚異的な作戦が実行されることになる。

●『アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～』

★日本国内TV初放送

放送日：9月6日（土）15:30～、9月24日（水）16:45～

アルゼンチン軍事独裁政権の弾圧を暴き出せ！

法を信じる者たちの勇気ある戦いを描く実録法廷ドラマ

＜監督・脚本＞サンティアゴ・ミトレ

＜出演＞リカルド・ダリン、ピーター・ランサーニ、アレハンドラ・フレヒナー、ノーマン・ブリスキ

＜あらすじ＞

検察官ストラセラが副検事ルイス、そして若手の法曹チームとともに強大な相手との裁判に挑んだ、1985年にアルゼンチンで実際に行われた軍事独裁政権に対する裁判を基にした作品。クーデターで発足したアルゼンチンの軍事独裁政権は国民に過剰な弾圧を行っており、その犠牲者たちに正義をもたらすため、ストラセラ検事たちは限られた準備時間の中で、脅しや困難に屈せず、軍事独裁政権の幹部らの責任を追及していく。

●『愛すべき夫妻の秘密』★日本国内TV初放送

放送日：9月6日（土）23:00～、9月25日（木）15:00～

[PG12相当]ニコール・キッドマンがゴールデングローブ主演女優賞に輝いた米国人気コメディ番組の裏側を描いた実録ドラマ

＜監督・脚本＞アーロン・ソーキン

＜出演＞ニコール・キッドマン、ハビエル・バルデム、Ｊ・Ｋ・シモンズ、ニーナ・アリアンダ

＜あらすじ＞

1950年代、毎週金曜日の夜９時からテレビ放送され、6000万人の視聴者を釘づけにした『アイ・ラブ・ルーシー』。月曜日の台本の読み合わせから金曜日の公開収録までの間に、主演であり実の夫婦であるルシル・ボール（ニコール・キッドマン）とデジ・アーナズ（ハビエル・バルデム）は公私ともに危機に直面する。それは、番組や２人のキャリアと結婚生活を脅かすことになる。

『サマリタン』(C) 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All rights reserved. 『13人の命』(C) 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. 『アルゼンチン1985 ～歴史を変えた裁判～』(C) 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved. 『愛すべき夫妻の秘密』(C) 2025 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https：//www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https：//www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー！、J：COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。