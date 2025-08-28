国産スキンケアブランドKISOから初のサプリメントが登場！リポソームビタミンCがあなたの健康と肌をサポート。8月29日10時～販売開始

株式会社基礎化粧品研究所

「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」より、初のサプリメントを発売。ビタミンCを1150mg配合し、手軽なインナーケアが可能。

忙しい毎日でも手軽に美容ケア。高濃度ビタミンCで透明感のある美肌をサポート。



先進のリポソーム技術によるビタミンC

美容や健康を支えるビタミンC。このサプリメントでは、厳選された米国産高純度リポソームビタミンC原料を採用しています。

リポソームは、体への吸収効率を高めることを目的とした特殊な技術です。この技術により、1包あたり1150mgのビタミンCを、リポソームビタミンC換算で1642mgとして配合。

毎日のリズムを整え、活き活きとした毎日を送りたい方をサポートします。



美容を意識した多角的なアプローチ

美しさを育むために、ビタミンCだけでなく、複数の成分を配合しました。

美容に関心の高い女性に選ばれるα-リポ酸、うるおいの土台作りに欠かせないヒアルロン酸、体のコンディションを整えるナイアシン、そして毎日の健康を支えるL-シスチン。

これら4つの美容サポート成分が、ビタミンCと組み合わさることで、多角的なアプローチを実現します。

さらに、サケやエビに含まれる天然色素であるアスタキサンチンも配合しました。これはヘマトコッカス藻色素として含まれており、美容を意識するあなたの毎日に寄り添います。



忙しい毎日でも続けやすい手軽なスタイル

仕事や家事、育児など、様々な役割をこなす現代女性のライフスタイルに合わせて、手軽さを追求しました。水なしでそのまま飲める顆粒タイプで、場所を選ばずどこでも摂取できます。

1日1包の個包装なので、持ち運びにも便利。オフィスでの休憩時間や、ジムの後、旅行先など、あらゆるシーンであなたの美容をサポートします。かさばるボトルやタブレットの煩わしさから解放され、スマートな習慣を始めましょう。

1日1本のかんたんインナーケア。個包装で持ち運びやすい。



毎日続けられるおいしいレモン味

サプリメントは「続けること」が大切。だからこそ、味にもこだわりました。

シチリア産レモン果汁粉末を使い、酸味と甘みのバランスがとれた、さわやかなレモン味に仕上げています。おやつ感覚で美味しく摂取できるので、無理なく続けられます。

水に溶かしてドリンクとして楽しむことも可能です。毎日の生活に、おいしい美容習慣をプラスしませんか。

水なしで飲める顆粒タイプ。水に溶かしてドリンクとしても摂取可能。



品質へのこだわり

本製品は、厳しい管理基準をクリアした国内の工場で製造しています。品質保持に優れた個包装を採用し、デリケートな成分であるビタミンCを光や酸素から守ります。

お客様に安心してご利用いただくために、一つひとつ丁寧に作り上げています。信頼できる品質で、あなたの毎日に寄り添います。

外からもダブルアプローチ！

キソ ビタミンC配合スキンケアも一緒にチェック！

ビタミンC誘導体10％配合 No.19 キソ アプリシステムローションX 2,167円ビタミンC誘導体30％配合 No.34 キソ ピュアエッセンスVC30 2,185円ビタミンC35％配合 No.61 キソ ピュアエッセンスPV35 2,869円ビタミンC誘導体3％配合 No.40 キソ ホワイトローションVC 3,870円ビタミンC誘導体3％配合 No.42 キソ ホワイトクリームVC 4,380円キソ フェイシャルマスク ビタミンC 220円

商品概要

キソ リポホワイトC

容量：30包/1箱

価格：3,380円(税込)

【全成分】

砂糖(国内製造)、エリスリトール、レモン果汁粉末、α-リポ酸 / ビタミンC、香料、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ナイアシン、ヒアルロン酸、L-シスチン、ヘマトコッカス藻色素

「KISO CARE」について

長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。

KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。

日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。

シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。

お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。

株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」

会社概要

本社所在地：〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江4-14-1

代表取締役：三好聡

事業内容：化粧品の製造販売

設立：2016年2月16日

HP：https://corporate.kisocare.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

基礎化粧品研究所 カスタマーセンター

TEL：0120-689-493

製品に関する問い合わせ

customer@kisocare.co.jp

ビジネスに関する問い合わせ

contact@kisocare.co.jp

