ショートドラマ「オフィス・ヴェノム」ショートドラマアプリ「FANY:D」にて8月28日(木) 12時より配信開始
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブはショートドラマ作品「オフィス・ヴェノム」を、ショートドラマアプリ「FANY:D」にて2025年8月28日(木) 12時より配信開始することをお知らせいたします。
(C)2025 FANYStudio
ストーリー
職場にいるリアルなヤバい毒女―――
自分が上にいくためなら喜んで上司に媚びを売る【上納女】、すべてがムダにドラマチック【不倫に生きる女】、とりあえずなんでもハラスメント【それパワハラですよ女】など、女性社会を経験した人なら、誰もが「分かる」「いるいる」と、共感できるような【○○女】たち。
そんな毒女たちに、一体どんな不幸な末路がまちうけているのかー。
※実録をもとにしたフィクションです。
■主なキャスト
佐藤ミケーラ倭子、山崎ケイ（相席スタート）、CRAZYCOCO、川上千尋
■スタッフ
監督：日向あさき
製作著作：FANYStudio
制作スタジオ：吉本興業、クラフト
■FANY:D概要
「FANY:D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。
【Web・SNS】
公式サイト：https://fany-d.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama
Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d
Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/
X：https://x.com/FANY_Drama
■会社概要
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。
映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。
事業開始日：2023年5月1日
所在地：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー33階
代表取締役社長：小林智
公式サイトURL：https://fanystudio.com/