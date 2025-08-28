【世代別調査】50代に聞く「対面コミュニケーション」の現在地～誤解防止・信頼構築・緊急対応に強み～（法人携帯マッチングサイト『一括.jp』調べ）
法人携帯マッチングサイト一括.jpが50代ビジネスパーソンの本音を調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328276&id=bodyimage1】
近年、リモートワークやオンラインツールの普及により、働き方は「対面かオンラインか」を場面に応じて使い分ける段階へと移行しています。そうしたなかで、企業の中核を担い、豊富な経験を持つ50代ビジネスパーソンが、対面コミュニケーションにどのような価値を感じているのかを把握することは、組織のコミュニケーション設計や人材マネジメントを考える上で欠かせない視点といえます。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/ ）」は、50代の会社員100人を対象にアンケート調査を実施。「重要度」「重視する理由」「効果的と感じる場面」といった3つの切り口から、働き盛り世代が捉える“対面コミュニケーションの実態”を明らかにしました。
対面とオンラインの境界が曖昧になる現代において、リアルな対話が必要とされる場面を見極めることは、コミュニケーションの質を高め、組織運営を持続的に成長させるために重要です。さらに、世代ごとの意識差を把握したうえで活用シーンを最適化していくことが、組織力を強化し人材定着を支えるための実践的なヒントとなるはずです。
▼調査項目
◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆ まとめ：働き方改革における“対面”の新しい位置づけ
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328276&id=bodyimage2】
最も多かったのは、「ある程度重要」と回答した人で、全体の49.0％（49人）を占めました。続いて「非常に重要」と答えた人が29.0％（29人）となり、「ある程度重要」と合わせると約8割近くが対面コミュニケーションを重要視していることがわかります。業務において対面のやり取りが依然として重視されている傾向が強く示されています。
一方で、「あまり重要ではない」が18.0％（18人）、「全く重要ではない」が4.0％（4人）と、2割程度は対面に依存しない働き方を支持していることも明らかになりました。対面を必要としない層も一定数存在しており、業務内容や職場環境によって意識の差があることがうかがえます。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328276&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは、「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」とした人で、52.6％（41人）を占めました。対面コミュニケーションの価値は、人間関係の基盤を強める点にあると捉えられていることがわかります。
次に多かったのは、「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が47.4％（37人）、「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」が43.6％（34人）となっており、対面ならではの情報量の豊かさや誤解を防ぐ効果が支持されていることがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328276&id=bodyimage1】
