日本最大級の医学生・研修医向けサービス「レジナビ」にて、初期研修医・専攻医採用のための「採用動画制作プラン」を提供開始！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社（以下MP社）は、医学生・研修医向け臨床研修支援サービス「レジナビ」にて、このたび初期研修医・専攻医採用の広報向けに、「採用動画制作プラン」の提供を開始いたしました。

■採用動画制作プランに関するお問い合わせ

採用動画制作プランに関するご質問事項、お申し込みにつきましては、以下のお問い合わせページよりご連絡ください。

https://www.residentnavi.com/contact/ads(https://www.residentnavi.com/contact/ads)





MP社では、日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビフェア」のイベント・オンラインフェアの開催、全国の施設情報を集約した研修情報ポータルサイト「レジナビWeb(https://www.residentnavi.com/)」、全国の臨床研修指定病院情報が掲載された「レジナビBook(https://www.residentnavi.com/special/rnbook)」などの多様なサービスを医学生・研修医に向けて20年以上にわたって展開しております。今回の動画制作サービスにおいては、これまで「レジナビ」のサービスを通して、長年培ってきた当社独自の採用ノウハウを提供することにより、医療機関が採用したいと考える初期研修医・専攻医のターゲット層への効果的なアプローチが可能となります。



■本プランの提供背景

医療機関より初期研修医・専攻医の採用について、「リクルーティング情報を効果的に広報する手段がわからない」「予算も人手も少ない」といったお声を、MP社にこれまでいただいておりました。初期研修医・専攻医といった若手医師を採用したいという全国の医療機関の想いと、これから何十年と続く医師キャリアの初期段階だからこそ、本人にとって最適な場所・環境で研修をおこなっていただきたいというレジナビの根底にある想いが重なり、医師の採用をサポートする「採用動画制作プラン」が生まれました。



近年の20代・30代の若手世代は、Web媒体やSNSを活用した情報収集を行うことが増えています。今回の動画制作プランでは、初期研修医・専攻医採用の課題を、レジナビ営業担当がヒアリングしながら、Web媒体やSNSで動画を閲覧する若手世代が興味を持ちやすい内容に仕上げていきます。



また、制作した動画は、医療機関の採用シーンだけではなく、MP社の提供しているレジナビフェア(https://www.residentnavi.com/rnfair)、レジナビフェアオンライン(https://www.residentnavi.com/rnfair/online)、レジナビWeb(https://www.residentnavi.com/)への動画掲載など様々な場面でご活用いただくことが可能で、レジナビが提供する各商品と掛け合わせていただくことで、より一層の効果を提供してまいります。



なお、構成作成・撮影・編集に関しては、プロフェッショナルが対応しますので、人手を割かずに、動画を制作することができ、現場で働く医師たちの業務負荷軽減につなげてまいりたいと考えております。（セルフプランは、お客様ご自身で撮影された素材を当社が編集するプランです。撮影マニュアルの提供や撮影補助も対応いたします。詳細は下記をご参照ください。)

「採用動画制作プラン」概要

初期研修医・専攻医の採用広報向けに、動画構成の制作・撮影・編集を含めた新規動画制作をご提供するプランになります。



■提供プラン

＊ ナレーション追加はオプションになります。ご希望される場合は、レジナビ営業担当者にご相談ください。

＊ レジナビ動画利用中の場合は、動画制作のみのお申し込みが可能です。レジナビ営業担当者にご相談ください。

＊ シンプル・スタンダード・プレミアムプランは、撮影のための交通費が別途発生する可能性がございます。

＊ セルフプランは、お客様ご自身で撮影された素材を当社が編集するプランです。撮影マニュアルの提供や撮影補助も対応いたします。



【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社メディカル・プリンシプル社 広報広告室

E-Mail： pr@medical-principle.co.jp

T E L： 03-4565-6100 F A X ： 03-4565-6102

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/

MP社では、医療機関の価値創造への貢献と医師の生涯価値向上のために、今後も臨床研修プログラムの情報発信や支援サービスの提供に取り組んでまいります。

■株式会社メディカル・プリンシプル社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1997年1月

代 表 者： 代表取締役社長 由良芳從

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇

事業内容： 医師等 職業紹介業、医学生・研修医臨床研修支援サービス事業、医療界向け情報提供事業

事業概要： 「民間医局」をブランドに掲げ、医師紹介業を中心に、医療業界への多面的なサポート事業を行っています。医師の紹介事業「民間医局」における医師・医学生の登録会員数は約175,000人、契約医療機関約18,000施設に対し、年間約70,000件の紹介を行っています。また、臨床研修支援サービスとして日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビFair」を全国で開催し、研修医・医学生向けWeb説明会「レジナビFairオンライン」や、医師向け月刊ヒューマンドキュメント誌「DOCTOR’S MAGAZINE」、医師の情報収集Webサイト「民間医局コネクト」などの事業を展開しています。

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.doctor-agent.com/ (医師のための求人情報検索サイト「民間医局」）



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者 ： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/（プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）