【世代別調査】40代ビジネスパーソンに聞いた“対面への本音”～活用シーンは信頼形成・緊急対応・意思決定～（法人携帯マッチングサイト『一括.jp』調べ）
近年、リモートワークやオンラインツールの定着により、働き方は「対面かオンラインか」を業務や場面に応じて柔軟に使い分けるフェーズへと移行しています。そうした中で、企業やチームの中核を担う40代のビジネスパーソンが、対面コミュニケーションをどのように捉え、どのような場面で必要と感じているのかは、実務レベルの意思決定や組織運営を考える上で見過ごせないポイントとなります。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/docomo_corporate_contract_tips/ ）」は、40代の会社員100人を対象にアンケート調査を実施。「どの程度重要だと感じているか」「なぜ重要だと感じるのか」「どんな場面で特に効果的か」という3つの観点から、働き盛り世代が捉える“対面コミュニケーションのリアル”を明らかにしました。
本記事を通じて、現場のリアルな対面意識を把握することで、今後のコミュニケーション設計やチーム運営における判断精度が高まり、組織全体の連携力や定着率の向上にもつながるヒントが得られるはずです。
▼調査項目
◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆ まとめ：対面コミュニケーションの価値は「関係構築」と「意思疎通の質」
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
最も多かったのは、「ある程度重要」と回答した方で、全体の51.0％（51人）を占めました。「非常に重要」と答えた方も28.0％（28人）おり、合わせて約8割の方が、対面でのコミュニケーションを業務上「重要」と感じていることがわかります。
リモートワークが浸透してきた昨今においても、対面のやり取りに価値を感じている方は依然として多いようです。
一方で、「あまり重要ではない」（10.0％）、「全く重要ではない」（11.0％）と答えた方も全体の約2割を占めており、対面に依存しない働き方が一部で広がっている様子もうかがえます。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは、「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」で、全体の49.4％（39人）でした。対面でのやり取りは、相手の表情や声の抑揚なども含めて情報を受け取ることができるため、情報伝達の精度が高まりやすいと感じている人が多いようです。
次いで、「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」が45.6％（36人）、「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が44.3％（35人）となっており、対面コミュニケーションが人間関係の構築においても重視されていることがわかります。
