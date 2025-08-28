災害時に役立つイベントが勢ぞろい！ 横浜防災フェア2025を９月６日（土）、９月７日（日）に開催します！
赤レンガ倉庫前イベント広場において「横浜防災フェア2025」を開催いたします。本イベントは昨年約７万２千人の方にご来場いただいた防災イベントです。普段見ることのできない防災関係車両や、ブースの出展、海上での水難救助訓練の実施や船舶の紹介、横浜市消防音楽隊の演奏、ステージイベントの開催など、内容盛りだくさんとなっております。ぜひご来場いただき、防災を自分事として考え、行動するきっかけとしていただければと思います。みなさまのご来場をお待ちしております。
イベント概要
■日時
令和７年９月６日（土）、７日（日） 10時30分～17時00分
■場所
横浜赤レンガ倉庫イベント広場（中区新港１丁目１番）
■主催
横浜市、株式会社アール・エフ・ラジオ日本
■来場者数
約７万2000人 ※昨年実績
■主なイベント内容
・ステージイベント、横浜市消防音楽隊による演奏
・防災関係機関による車両やブース出展（約30団体）
・赤レンガ倉庫前海上における水難救助訓練、船舶紹介など
※会場内スタンプラリーあり
スタンプを集めていただくと、防災グッズをプレゼント！（各日先着1000名様）
タイムスケジュール
■９月６日（土）
10時30分～ オープニングステージ
10時45分～ 横浜市消防音楽隊による演奏
11時00分～ ラジオ日本「マツラジ 横浜防災フェア2025公開録音スペシャル！」
出 演：スカイサーキット松本勇馬、星槎学園高等部相模太鼓部
13時30分～ ラジオ日本報道特別番組 防災トーク2025 ～複合災害、どう備える～
司 会：高倉亨ラジオ日本報道部記者
出 演：青木陽介（東京大学地震研究所准教授）、市川洋子（歯科衛生士、防災士）、高萩千夏（アップアップガールズ(2)）、横浜市消防局職員 ほか
15時00分～ 横浜市消防局水難救助訓練
16時00分～ ラジオ日本「マツラジ 横浜防災フェア2025公開録音スペシャル！」
出 演：スカイサーキット松本勇馬、横浜創学館高校吹奏楽部
高萩千夏（アップアップガールズ(2)）
■９月7日（日）
11時00分～ 横浜市消防音楽隊ドリル演技
11時30分～ 横浜市消防局SRステージ
13時00分～ ラジオ日本「Happy Voice from YOKOHAMA」公開録音
出演：平松可奈子（元SKE48）
ゲスト：Dessing（ファンタジー系シンガーソングライター）
15時00分～ 横浜市消防局、海上保安庁、神奈川県警水上警察の船舶紹介
15時40分～ ラジオ日本「スペシャルライブステージ」
出演：.BPM、YUM!-TUK!、メランポジューム
平松可奈子（元SKE48）
Dessing
アクセス
●電車
・JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15 分
・みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6 分
●バス
・観光スポット周遊バス「あかいくつ」（横浜市交通局）「桜木町駅前」から「赤レンガ倉庫・マリン＆ウォーク」下車
問合せ
総務局地域防災課
TEL:045-671-3456