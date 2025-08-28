子どもたちの自己肯定感や思いやりの心を育む！　ウルトラマンのメッセージ絵本が登場。『ウルトラマンが おしえてくれる たいせつなこと』が予約受付中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月22日（金）に『ウルトラマンが おしえてくれる たいせつなこと』（2025年10月2日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■『ウルトラマンが おしえてくれる たいせつなこと』の予約受付中！

本書では、「自己肯定感」「思いやりの心」「本当の強さ」「健やかな心身」などを身につけ、それぞれの人生の「ヒーロー」として幸せに生きるために大事にしたい考え方や行いを紹介しています。

親子三世代の心を育んできたウルトラマンの教えを、ぎゅっと詰め込みました。

【この本の特長】

１.「ヒーローになりたい！」の気持ちがモチベーションに

待望の「ヒーローもの」のメッセージ絵本。

憧れのウルトラヒーローたちの写真と物語で、「たいせつなこと」が理解しやすく、納得感のある構成になっています。

「大人に言われたからやる」「いい子にしなきゃいけない」という思いではなく、「ヒーローになりたい！」「ウルトラマンのようにやってみよう」と前向きに考え、行動するきっかけになれるよう工夫しています。

２.専門家の監修つきのメッセージ

ウルトラマンが教えてくれる22の大切なことは、玉川大学乳幼児発達学科教授 大豆生田啓友先生の監修のうえで選定。

子どもたちが幸せに生きていくために本当に大切なこと、伝えたいことを掲載しています。

３.キャラクター紹介つき

ウルトラヒーローのキャラクター紹介つき。名前だけでなく、特徴や必殺技を紹介しているものもありますので、キャラクター図鑑としてもご活用いただけます。

４.お楽しみページも！

飽きずに読み進められるよう、言葉選びをクイズにした「ヒーローみたい！ かっこいいことばをえらぼう」や、困難やピンチをヒーローはどうやって乗り越えたのか紹介する「こんなときどうする？ ヒーローのこたえ」などのページも。

５.ウルトラマンのクイズで遊べる！

ページ下には、ウルトラマンにまつわるクイズを掲載。好きなページから読んでお楽しみください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【ウルトラマンがおしえてくれるたいせつなこと 例】

・あいさつは まほうの ことば

・かっても まけても かっこいい

・しっぱいは せいこうの さいしょの いっぽ

・「ごめんなさい」は すなおな きもちで

・にがてなことは 「たのしい」で のりきろう

・しっかり ごはんを たべよう

・おこっている きもちは ことばで つたえよう

・あぶないばしょには いかない ほか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【育児の悩みにもこたえる一冊です】

「あいさつの大切さを知ってほしい」「自信がなく、失敗するとすぐにあきらめてしまう」「物を大事にしてほしい」など、おうちの方が悩んでいることや、心配されていることにもアプローチできる内容です。

ただ保護者からしつけとして言われるよりも、憧れのウルトラマンたちの姿をみて、「自分もこうなりたい！」と思い行動することで、きっとお子さんは「かっこいいヒーロー」に近づけるはず。

ぜひ親子で楽しく読んで、「憧れ」や「大好き」の気持ちをエネルギーに変えていってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(C)円谷プロ

［商品概要］

『ウルトラマンが おしえてくれる たいせつなこと』

編：Gakken

監修：大豆生田啓友

定価：1,650円（税込）

発売予定日：2025年10月2日

判型：菊変／56ページ

電子版：あり

ISBNコード：978-4-05-206214-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020621400(https://hon.gakken.jp/book/1020621400)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4052062140/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062140/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294160/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294160/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206214-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206214-8)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCP76ZH/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNCP76ZH/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/9d6762e7cab237ec828bf9f7c7fb5319/(https://books.rakuten.co.jp/rk/9d6762e7cab237ec828bf9f7c7fb5319/)

