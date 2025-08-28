-初の原作イラストショップ展開！10巻発売を、みんなで‟おいわい“！-「お兄ちゃんはおしまい！」 10巻発売記念 POP UP SHOP開催！

miraithings

株式会社クオラス（本社：東京都品川区、代表取締役：松下幸生）は、自社ブランド「mirai things (ミライシングス)」のプロデュースのもと、累計発行部数120万部（電子書籍含む）を突破している人気作『お兄ちゃんはおしまい！』の原作コミック10巻発売を記念して、東京・池袋にてPOP UP SHOPを2025年9月12日（金）から開催致します。本日、描き下ろしグッズラインナップを初公開致します。

■イベントキービジュアルでは、7人のキャラクターがドレスアップ！

2019年6月号より『月刊ComicREX』連載開始されTVアニメ化も果たした人気作「お兄ちゃんはおしまい！」 。原作としては初めてのPOP UP SHOPが、9月12日～9月21日まで、池袋P’PARCO 3Fイベントスペースで開催されます。

原作者・ねことうふ描き下ろしのキービジュアルには、主人公・緒山まひろを始め、緒山みはり・穂月もみじ・穂月かえで・桜花あさひ・室崎みよ・天川なゆたの7人がドレスアップ！普段の姿とは違った、大人っぽいイラストになっています。

本イベントでは、描き下ろしイラストを使用したグッズを多数販売し、そのグッズラインナップを初公開致します。他、イベント会場では、ねことうふ先生直筆ミニ色紙等が当たる抽選会を実施致します。池袋に、10巻発売の「おいわい」に駆け付けよう！

■原作者・ねことうふ描き下ろしイラストグッズを初公開！※画像はイメージです

キービジュアルに描かれた7人のキャラクターを様々な形でグッズ化！定番のアクリルスタンドや缶バッジの他、これまでの原作表紙イラストを用いたキーホルダーや、漫画のコマを用いた証明写真風ステッカー等、作品の歴史を踏襲した商品もラインナップ！ここだけのオリジナルグッズをチェック！

【グッズラインナップ】

★アクリルスタンド（全7種）：各1,650円（税込）

★B2タペストリー：4,400円（税込）

★A4クリアファイル：660円（税込）

★缶バッジ（全7種／ランダム） 1パック550円（税込）

★インスタントフォト風カード（全7種／ランダム） 1パック440円（税込）

★ダイカットアクリルパネル（全7種）：各5,500円（税込）

★合皮ブックカバー：3,300円（税込）

★表紙アクリルキーホルダー（全10種／ランダム） 1パック770円（税込）

★証明写真風ステッカー（全7種／ランダム） 1パック550円（税込）

※「ランダム」の表示がある商品は、中身をお選びいただくことはできませんのであらかじめご了承ください。

■ねことうふ先生直筆ミニ色紙等が当たる抽選会を実施！※画像はイメージです

開催期間中、ショップにてグッズ購入1会計3,000円（税込）ごとに1回、オリジナルグッズが当たる抽選会を開催！A賞はなんと！原作者・ねことうふによる直筆のミニ色紙が当たります！8枚限定で、無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご参加ください！

【その場で当たる！ハズレなし抽選会】

［A賞］ねことうふ先生直筆ミニ色紙（8種ランダムにて1枚）

※8枚限定配布、無くなり次第終了

［B賞］ホログラムシール（8種ランダムにて1枚）

※レシートの合算不可

※中身をお選びいただくことはできませんのであらかじめご了承ください。

【開催概要】

イベント名：「お兄ちゃんはおしまい！」 10巻発売記念 POP UP SHOP

期間：2025年9月12日（金）～9月21日（日）

会場：池袋P’PARCO 3F イベントスペース

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目50－35 電話番号：03-5391-8000

営業時間：11:00～21:00

イベントの詳細は「ミライシングス店舗@おにまい10巻発売記念POP UP SHOP」公式Xアカウントで発信していきます！

Xアカウント：https://x.com/mirai_things_s

＜通販情報＞

■お兄ちゃんはおしまい！10巻発売記念POP UP SHOP通販

開始日時：2025年9月12日(金)12:00～

商品：店頭同様 ※特典の抽選会はなし

お届け：11月下旬

サイト：mirai things Online Store （https://miraithings.com/）

【作品情報】

主人公・緒山まひろの可愛らしい見た目とは裏腹に、妹に飲まされた怪しい薬で女の子にされてしまった“元お兄ちゃん”という衝撃の設定からはじまり、中身は以前と変わらずダメニートのままのまひろが女の子としての生活に苦戦しつつも、引きこもりから卒業するべく様々なことに奮闘していくという心温まる日常系コメディ。2023年にアニメ化。

★一迅社の宣伝課Xアカウント：

https://x.com/ichijinsha_info

★月刊ComicREX Xアカウント：

https://x.com/Re_REX