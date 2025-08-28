Guangxi Daxin Sugar Production Area

【南寧（中国）2025年8月28日新華社＝共同通信JBN】中国南部に位置する広西チワン族自治区は、その独特な地理的位置と気候条件を生かして、中国最大のサトウキビ栽培と砂糖生産の拠点となっています。広西チワン族自治区の砂糖産業の砂糖生産量は、安定的に中国の砂糖総生産量の60%以上を占めており、中国の砂糖産業の要となっています。

こうした背景から、広西チワン族自治区では代表的な近代的砂糖企業が数多く誕生しました。Guangxi Sungain Sugar Industry Group Co., Ltd.は、広西チワン族自治区の砂糖企業の上位10社の1つであり、サトウキビ糖の生産と経営を中核に、多様な産業投資を統合した民間の株式資本のグループ会社です。Sungain Groupは大規模なサトウキビ作付け基地を所有し、多角的な開発レイアウトを成功させただけでなく、砂糖産業の転換とアップグレードを推進する上で、実証的かつ主導的な役割を果たしています。

広西チワン族自治区の砂糖産業の発展は、大きな社会的、経済的恩恵をもたらしました。これにより農業の総合的な利益が向上し、多くのサトウキビ栽培地域で農家の安定した収入の重要な保証となっています。第二に、砂糖副産物の包括的な利用など砂糖産業チェーンの拡大により、資源利用効率がさらに向上し、環境に優しい循環型の発展が可能になりました。さらに砂糖企業の成長は地方財政を強力に支え、都市と農村のインフラ建設と地域経済の統合を促進しています。

今後、広西チワン族自治区の砂糖産業は、農村の活性化と地域の協調的発展を推進する国家イニシアチブの新時代のガイドラインの下、自治区政府の関連政策に支えられ、技術革新とブランド構築を継続的に強化し、ハイエンドかつインテリジェントで地球に優しい転換に発展を加速しています。デジタル農業やスマート製造などの新技術を効果的に活用することで、砂糖産業と新興産業の融合を積極的に推進し、広西チワン族自治区の特色を生かした現代砂糖経済の新しいパターンを築き、民族グループ地域の経済繁栄と社会的進歩を推進する「甘い力」に貢献しています。

