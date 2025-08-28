こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いきなり！ステーキの肉祭り！9月の毎週水曜日と「にく(肉)の日」9/29は、お食事2回分の「肉マネークーポン」を進呈！
暑い夏こそ、ステーキ！！！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年9月は、毎週水曜日と29日の肉の日限定で『お食事2回分の肉マネークーポンを進呈』させて頂きます！通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、お食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。(※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。)
肉マネーのご利用方法などは、いきなり！ステーキ公式アプリ【肉マイレージ紹介】をご確認ください。
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【期間】
2025年9月3日(水)、9月10日(水)、9月17日(水)、9月24日(水)、9月29日(月)
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
【注意事項】
※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
※1日あたりのキャンペーン参加は2回まで。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、現在のご来店回数によって異なります。
※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈いたします。
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年9月は、毎週水曜日と29日の肉の日限定で『お食事2回分の肉マネークーポンを進呈』させて頂きます！通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、お食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。(※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。)
肉マネーのご利用方法などは、いきなり！ステーキ公式アプリ【肉マイレージ紹介】をご確認ください。
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【期間】
2025年9月3日(水)、9月10日(水)、9月17日(水)、9月24日(水)、9月29日(月)
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
【注意事項】
※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
※1日あたりのキャンペーン参加は2回まで。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、現在のご来店回数によって異なります。
※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈いたします。