俺たちの夏は終わらない！TVアニメ「ぐらんぶる」Season2のLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「ぐらんぶる」のLINEスタンプを2025年8月28日（木）に配信開始致しました。
コミックス全世界累計1,000万部突破の「ぐらんぶる」。TVアニメSeason 2 のLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもオリジナルTVアニメ「ぐらんぶる」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】ぐらんぶる2 メッセージスタンプ
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31473384
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ「ぐらんぶる」
俺たちの夏は終わらない！
北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早三ヶ月ー
居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた！
……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ！
というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo（ピーカブー）」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。
そんな中、沖縄でのダイビングライセンス講習を終え、伊豆へと戻ってきた伊織の元に妹・栞からの手紙が届く……
妹の襲来、青梅女子大の学園祭、肝試しにデートに無人島キャンプ！
愛すべき全裸野郎どもに囲まれた伊織の大学生活が再び始まる!!
【OFFICIAL SITE】https://grandblue-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/gb_anime
（C）井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる２製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
