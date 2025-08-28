Webマーケター養成スクール、Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）、受講者数が2,000名を突破 -「なりたいを、あきらめない」を信念に、次世代のWebマーケター育成に貢献-
Webマーケター養成スクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（東京都杉並区、代表取締役 森田吏）は、2020年の開講以来、未経験者を中心に幅広い層にデジタルマーケティング教育を提供してきました。このたび、2025年8月にWebマーケター養成講座の受講者数が2,000名を突破し、多くの人々が新たなキャリアの扉を開いていることを報告いたします。「なりたいを、あきらめない」という信念をもとに、自己実現を応援する株式会社Sharewayは、今後も時代のニーズに応える実践的なスキルと学びの場を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328227&id=bodyimage1】
近年、デジタルマーケティングの需要が急速に高まり、企業のデジタル戦略に貢献できる人材の育成がますます重要となっています。株式会社Sharewayは、受講生一人ひとりの「なりたい」を叶えるサポートを通じ、2,000名以上の受講生を社会に送り出すことで、日本のデジタルマーケティング業界の発展に今後も貢献しています。
【実務経験が積めるWeb マーケター養成講座】
完全未経験者でも確実にWebマーケティングの力が身につくカリキュラムと手厚いサポート。受講期間3ヶ月のあとは実地経験を積んでいいただき、実践で通用するスキルを身につけていただきます。
◆ 習得できるスキル
クライアント企業や自社のWeb戦略を成功に導くために、Webサイト上のデータ分析から戦略立案、施策の実行、結果の分析、そして改善まで、一連のプロセスを実務レベルで理解し、実行できるスキルを身につけ、それらを用いた実務を経験します。
具体的には、Googleアナリティクスやサーチコンソールを使用したサイト分析、効果的なプランニング、そしてGoogle、Yahoo、X、Facebook、LINE、TikTokなど、多様なプラットフォームを活用したWeb広告の運用に関するスキルを学びます。また、授業内や課題を通じて、論理的思考力やプレゼンテーション能力のような基本的なビジネススキルの習得・向上も期待できます。さらに、生成AIツールの活用スキル、Webデザインスキル、動画編集スキル、副業ノウハウを身につけることも可能です。
◆ 習得できる資格
Google アナリティクス個人認定資格（GAIQ）
Google広告認定資格
◆ 現役のプロ講師による指導
豊富な実務経験を持つ現役のプロ講師 14 名がそれぞれ授業を担当、基礎から実践まで網羅した講義を行います。
◆ 個別指導の補講は回数無制限
習熟度を高めるために、クラス制の授業以外に 1 対 1 で行う補講を何度でも受けられます。
◆ 企業のWebマーケティング担当者として実務を経験
知識とスキル習得後は2ヶ月の実地研修に参加。GA4を使ったサイト分析からWeb広告の提案・運用まで全てを担当します。実務経験者として履歴書や職務経歴書にも記載することが可能となり、転職活動が有利になります。
【リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業で受講料（税別）の最大100％キャッシュバック！（※）】
一定の要件を満たした受講者には、支払った税抜受講費の最大70％がリスキリングを通じたキャリアアップ支援制度により補填されます。さらにWannabe Academyを運営する株式会社Sharewayからも30％キャッシュバックを行い、合計で最大100％のキャッシュバックにより実質、消費税額のみの負担で講座を受講できます。
※消費税はキャッシュバック対象になりません ※一定の支給要件を満たす必要があります ※補助事業から最大70％、当社から30%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328227&id=bodyimage1】
