ベルギーで愛されてきた伝統的なスタイルが日本上陸！業務用冷凍フライドポテト「1.5kgベルジアンフリッツ」9月1日新発売 中はホクホク、外はサクサク ふぞろいな厚切りポテトをソースでアレンジ自由自在
トマトケチャップなどの洋風ソースブランドのハインツ日本株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:アンデルソン・カルネイロ）は、ベルギーの伝統的なふぞろいな厚切りポテトを再現した業務用冷凍フライドポテト「1.5kgベルジアンフリッツ」を2025年9月1日に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328221&id=bodyimage1】
■ベルギーで愛されてきた伝統的スタイルを再現
「1.5kgベルジアンフリッツ」は、中はホクホク、外はサクサクなベルギーで愛されてきた伝統的なスタイルのフライドポテトです。所説ありますが、ベルギーはフレンチフライ発祥の地と言われ、ベルジアンフリッツ（ベルギーのフライドポテトの呼称）を販売する伝統的な屋台のフリットコットが街中のいたる所にあります。ベルギーではおよそ5000件ものフリットコットが存在し、ベルギー人の1/4が週1、半数以上が少なくとも月に一度はフリッツを食べているそうです。2014年にはフリットコットはユネスコ無形文化遺産にも認定されています。
「1.5kgベルジアンフリッツ」のじゃがいもは、しっとりとした味わいが特徴で、通常のフライドポテトと比べて太めにカットされるベルジアンフリッツに最適な黄色みがかったフォンテーン種（イエロー種）などを使用しています。カットサイズをあえてふぞろいにすることで、ベルギー伝統のスタイルを再現し、じゃがいもの味を存分に感じられるようにしています。そのままはもちろん、本場のようにさまざまなソースでアレンジしておつまみやおやつ、サイドメニューなど気軽に楽しめるのが魅力です。
パッケージにはベルギー最古の街トゥルネ―を流れるエスコ―川沿いの街並みを描き、本場のフリットコットで提供されるワンハンドで持てる三角すい型のフリッツケースをデザインしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328221&id=bodyimage2】
拡販にあたっては、ベルギーの提供スタイルやアレンジソースなども一緒に紹介し、ハインツが得意とする本格的な味でありながら手軽に再現できる業務用商品として、本場の世界観を伝えてまいりいます。
【商品概要】
商品名：1.5kgベルジアンフリッツ
発売日：2025年9月1日
発売地域：全国
形態：冷凍
内容量・入数：1.5kg × 6
賞味期間：24カ月
製造国：ベルギー
調理方法：
＜油調＞
凍ったまま175℃のたっぷりの油で3～4分揚げる。
＜オーブン＞
凍ったまま重ならないよう並べて200℃のオーブンで10～15分焼く。
特徴：●ベルギーの伝統的なフライドポテトを気軽に楽しめる
●おつまみでも、おやつでも、サイドメニューでも
●さまざまなソースでオリジナルアレンジが可能
お薦めアレンジソース：ベルギーでは、マヨネーズにつけてたべるのが一般的ですが、その他にも様々なソースでアレンジするのがベルギースタイルです。
※材料はいずれも4人分
アンダルースソース
ハインツトマトケチャップ10g、マヨネーズ60g、ハリッサ13g、レモン汁3g、小ネギ 適量
マスタードソース
ハインツイエローマスタード30g、ハインツバーガーソース5g、マヨネーズ40g、白ワインビネガー3g、レッドオニオンみじん切り 適量
ハインツオリジナルソース
