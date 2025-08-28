ベルギーで愛されてきた伝統的なスタイルが日本上陸！業務用冷凍フライドポテト「1.5kgベルジアンフリッツ」9月1日新発売 中はホクホク、外はサクサク ふぞろいな厚切りポテトをソースでアレンジ自由自在

ベルギーで愛されてきた伝統的なスタイルが日本上陸！業務用冷凍フライドポテト「1.5kgベルジアンフリッツ」9月1日新発売 中はホクホク、外はサクサク ふぞろいな厚切りポテトをソースでアレンジ自由自在