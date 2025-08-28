【ams OSRAMプレスリリース】ams OSRAM、UV-C LEDの効率を二倍に向上、水銀不使用の殺菌の実現に向けた道のりの重要な節目を達成

【ams OSRAMプレスリリース】ams OSRAM、UV-C LEDの効率を二倍に向上、水銀不使用の殺菌の実現に向けた道のりの重要な節目を達成