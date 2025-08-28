ダンデライオン・チョコレート、JR東京駅「グランスタ東京」に9月2日より期間限定出店

Dandelion Chocolate Japan 株式会社

ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表：堀淵清治）は、2025年9月2日（火）から11月30日（日）までの期間限定で、JR東京駅構内「グランスタ東京」銀の鈴エリアにポップアップストアを出店いたします。

出店の背景

2016年の日本上陸以来、私たちはカカオ本来の風味を純粋に味わっていただくため、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみで、シンプルな美味しさを追求してまいりました。

今回の「グランスタ東京」でのポップアップストアでは、新商品「ブラウニーバイトフライト 9個入」をどこよりも早く先行販売するほか、発売以来不動の人気を誇る「ガトーショコラ」や、甘じょっぱさが癖になる「ニブトフィーチョコレート」など、ギフトや自分へのご褒美に最適なラインナップを取り揃えました。

先行販売｜新商品「ブラウニーバイトフライト 9個入」

販売商品の紹介（一部）カフェの人気体験をご自宅で。

ファクトリー＆カフェ蔵前のオープン当初から愛されてきたペストリー「ブラウニーバイトフライト」が、より幅広いシーンでお楽しみいただける個包装タイプになって新登場。グランスタ東京にて先行販売を開始し、公式オンラインストアでは9月上旬より販売いたします。

▪️産地ごとの個性を味わう、3種のブラウニーセット

シングルオリジン・チョコレートの魅力を最大限に引き出した3種のブラウニーを食べ比べできるセットです。カカオの風味が素材と調和し、チョコレートバーとはまた違った表情を見せてくれます。今回は下記3産地のカカオを使用しました。

カアボン, グアテマラソルサル・エステート, ドミニカ共和国ココア・カミリ, タンザニア



・カアボン, グアテマラ

フレーバーノート：マカダミアナッツ、バニラ



・ソルサル・エステート, ドミニカ共和国

フレーバーノート：オールスパイス、ミルクティー



・ココア・カミリ, タンザニア

フレーバーノート：プラム、ヨーグルト

▪️カフェでの人気体験をご自宅でも

ひと口サイズのブラウニーを個包装にし、合計9個入りでご用意しました。ダンデライオン・チョコレートが手がけるシングルオリジン・チョコレートは、産地ごとに異なる個性を持ちます。ブラウニーとして焼き上げることで、カカオ本来の風味が素材と調和し、チョコレートバーとはまた違った表情を見せてくれます。これまでカフェでご好評いただいてきたカカオの多彩な個性を楽しめる食べ比べ体験を、ぜひご家庭やギフトでもお楽しみください。

商品情報

商品名：ブラウニーバイトフライト 9個入

価格：3,800円（税込）

商品ページURL：https://dandelionchocolate.jp/products/brownie-bite-flights

リピーター続出の「ニブトフィーチョコレート」

サクサクのバターキャラメルを、ドミニカ共和国産カカオ70%のチョコレートで包み、カカオニブをトッピング。ほんのり効かせた塩味がカカオの風味を引き立てる、リピーター続出の人気商品です。

商品情報

商品名：ニブトフィーチョコレート

価格：2,500円（税込）

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/cocoa-nib-toffee-chocolate

発売以来、不動の人気を誇る「ガトーショコラ」

チョコレート、きび砂糖、卵、バターのみで作られた、Bean to Bar チョコレート専門店ならではのガトーショコラ。華やかな酸味が特徴のインド産カカオを使用し、驚くほど豊かなチョコレートフレーバーと、舌の上で柔らかくほどける食感をご堪能いただけます。温度帯による味わいの変化も魅力です。

商品情報

商品名：ガトーショコラ

販売価格：4,200円（税込）

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/gau02

カカオ本来の風味を味わう「クッキーアソートメント」

ホロホロとした優しい食感とカカオの豊かな風味を楽しめる定番クッキー。本商品限定の「ブールドネージュ」を含む3種を詰め合わせました。香料・保存料・着色料不使用で、素材の良さを生かした素直な味わいは、大切な方への贈り物にも最適です。

商品情報

商品名：クッキーアソートメント

販売価格：2,900円（税込）

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/ck02

ポップアップストアではこの他にも、9月中旬に季節限定の新商品、11月以降には毎年ご好評の「シュトーレン」の販売も予定しております。

旅の玄関口であるJR東京駅に直結した店舗で、ビジネスや旅行、帰省の際の手土産や贈り物にふさわしいラインナップをご用意しました。大切な方へのギフトやご自宅での特別なひとときに、ダンデライオン・チョコレートならではの奥深いカカオの世界をお楽しみください。

■グランスタ東京ポップアップストア 概要

出店期間：2025年9月2日（火）～11月30日（日）

出店場所：グランスタ東京 「銀の鈴エリア」内

開催住所：東京都千代田区丸の内1丁目9－1 JR東京駅 改札内 地下1階

営業時間 ：平日・土 8:00～22:00、日・祝 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

公式HPページURL：https://www.gransta.jp/

ダンデライオン・チョコレートについて

ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 外観ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 内観

トッド・マソニスらによって2010年にサンフランシスコで創業。2008年に共同運営して

いたWEB事業売却を機に、友人のガレージを借りてチョコレートを作り始めたトッドら

が、100年以上前からある本来の製造法に立ち返り、本物のチョコレートを再現しようと

突き詰めた結果がBean to Bar(https://dandelionchocolate.jp/pages/about#beantobar) チョコレートでした。

ダンデライオン・チョコレートでは、使用するカカオ豆の生産者をすべて訪れ、時には発

酵から乾燥までのプロセスについて対話し、交渉を行った上で、直接輸入しています。Be

an to Bar ブームによって様々な手法が展開される中、カカオ本来のフレーバーを純粋に

味わうために、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび砂糖のみを使用し、シ

ンプルな美味しさを追求し続けています。

2016年2月に東京・蔵前に日本1号店を開き、日本への進出を果たしました。三重・伊勢、

東京・吉祥寺にも店舗を展開しています。（2025年8月現在）

公式サイト： https://dandelionchocolate.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan

日本国内の店舗

ファクトリー＆カフェ蔵前 外観ファクトリー＆カフェ蔵前 内観

■ファクトリー&カフェ蔵前

https://dandelionchocolate.jp/pages/factory-cafe-kuramae

Instagram: https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan/

■ショップ&カフェ伊勢外宮

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-ise

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_ise/

■The Market 吉祥寺

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-kichijoji

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_kichijoji/

■オンラインストア

https://dandelionchocolate.jp