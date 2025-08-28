カワイイが止まらない(ハート)エスターバニー初のスマホゲーム『エスターバニーポップガール』8月26日（火）より事前登録開始！
株式会社Picorea（株式会社サイバーエージェントグループ100％連結子会社、所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers、代表取締役：佐藤 裕哉、以下ピコリア）が、スマートフォン向け新作パズルゲーム『エスターバニーポップガール』の配信を日本において2025年下半期に開始することを発表いたします。
また2025年8月26日（火）より事前登録サイトを公開いたしました。
『エスターバニーポップガール』事前登録サイト
https://jp.estherbunny-pg.com/
▼『エスターバニーポップガール』について▼
本作は世界中で愛されるキャラクター「エスターバニー」初となるスマートフォン向けの3マッチパズルで、簡単なルールと爽快な演出で誰でもサクサク楽しめるゲーム性が特徴です。
・直感操作で簡単！サクサク進められて爽快感MAX！
ブロックをなぞって3つ以上揃えるだけ！
でも、ステージが進むごとに戦略性もアップ！
アイテムを使って一気にブロックを消したり、爽快なテンポがクセになる！
・エスターバニーの世界観を体感！
ゲームだけの描き下ろしアートやアニメ演出が満載。
コレクションも充実していて、集めるのが楽しい♪
・パズル×着せ替えの新感覚！
クリアでゲットしたアイテムで、エスターバニーを可愛くコーデ。
限定コスチュームも登場するから、毎日ログインが楽しみに(ハート)
※開発中の画面のため、実際とは異なる場合があります。
■『エスターバニーポップガール』事前登録概要
・実施期間 ：2025年8月26日（火） ～ リリース前
※日程は変更になる可能性があります。
・事前登録方法： 事前登録サイトの「Apple Store」もしくは「Google Play」ボタンをクリックし、各Storeにて事前登録。
■事前登録開始記念！15名様に当たるリポストキャンペーン
公式Xアカウント(@Estherbunny_PG)をフォローし、 キャンペーン開催期間中に投稿される指定のポストをリポストした方の中から抽選で15名様に、エスターバニーグッズをプレゼントいたします。
・キャンペーン期間： 2025年8月26日（火）投稿後 ～ 2025年9月7日（日） 23:59
・参加方法：
１.『エスターバニーポップガール』公式Xアカウント(@Estherbunny_PG)をフォロー
２.キャンペーン対象ポストをリポスト
公式Xアカウント：https://x.com/Estherbunny_PG
※ご当選は1人につき期間中1回までとなります。
※当選者発表はダイレクトメッセージの送信をもって代えさせていただきます。
【タイトル概要】
◇タイトル名：エスターバニーポップガール
◇配信：株式会社Picorea（株式会社サイバーエージェントグループ100％連結子会社）
◇料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金制）
◇提供プラットフォーム：App Store、Google Play
◇推奨環境：Android RAM2GB OS version 6.0以上 / iPhone7 iOS version 13.0以上（予定）
◇公式サイト：https://jp.estherbunny-pg.com/
◇公式X：https://x.com/Estherbunny_PG
◇著作権表記： (C) 2025 Route9, Esther Kim, Kvision, Picorea