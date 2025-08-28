HCLTech、Gartner(R)のVoice of the CustomerレポートにおいてITサービス市場の6部門で評価

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルなテクノロジー企業であるHCLTechは、Gartner Peer InsightsのVoice of the Customer（VoC）レポートにおいて、ITサービス市場の6部門でCustomers’ Choiceの１社に選出された唯一*のベンダーとなりました（*2025年7月現在）。

- パブリッククラウドITトランスフォーメーションサービス部門のVoice of the Customer- 全世界におけるデータセンターアウトソーシングおよびハイブリッドインフラストラクチャ・マネージドサービス部門のVoice of the Customer- 全世界におけるカスタムソフトウェア開発サービス部門のVoice of the Customer- アウトソーシング型デジタルワークプレイス・サービス部門のVoice of the Customer- マネージドネットワーク・サービス部門のVoice of the Customer- クラウドERPサービス市場部門のVoice of the Customer

HCLTechのデジタルファウンデーション・サービス担当プレジデントであるJagadeshwar Gattuは、次のように述べています。「私たちは、これら6つの重要分野においてHCLTechが一貫して評価を受けていることが、当社のリーダーシップと、多様化する顧客ニーズに応える力を示していると考えています。各VoCレポートでは、HCLTechのイノベーション、顧客満足度、そしてサービス提供力の強さが際立っているのが見て取れます。HCLTechは、Fortune Global 500に名を連ねる企業の半数と信頼関係を築いており、今回の特別な評価は、当社のフルスタックサービスと高い専門性を備えた人材によって、お客様にもたらしている価値を裏付けるものと信じています。今後は、当社が提供しているあらゆるサービスにAIを統合することで、より一層の価値を創出し、お客様のデジタルトランスフォーメーションを加速させてまいります」

HCLTechのデジタルビジネス・サービス担当コーポレート・バイスプレジデント兼グローバルヘッドであるPawan Vadapalliは、次のように述べています。「GartnerのVoice of the Customerレポートにおいて、ITサービス市場の6部門で評価をいただけたことを、大変光栄に思います。これらの評価は、最先端のデジタルソリューションを通じて、世界中の企業の変革を支援するという当社のビジョンをさらに後押しするものだと考えています。AIをはじめとする先進技術を統合することで、より大きなビジネス成果の実現を目指してまいります」

「Voice of the Customer」は、Gartner Peer Insightsに寄せられたレビューをもとに、技術・サービスの購入者向けのインサイトとしてまとめた文書です。この集約されたピア（同業者）による視点は、個々の詳細なレビューとともに、Gartnerの専門家によるリサーチを補完するものであり、顧客の購買プロセスにおいて重要な役割を果たすことができます。ピアは、技術製品やサービスの認証済みレビュアーであり、提供サービスを評価し、購買決定を行う前に検討すべき貴重なフィードバックを提供します。

- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Public Cloud IT Transformation Services（パブリッククラウドITトランスフォーメーションサービス部門のVoice of the Customer）」、ピア・コントリビューター、2025年1月30日- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Worldwide（データセンターアウトソーシングおよびハイブリッドインフラストラクチャ・マネージドサービス部門のVoice of the Customer）」、ピア・コントリビューター、2024年11月28日- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Custom Software Development Services, Worldwide（全世界におけるカスタムソフトウェア開発サービス部門のVoice of the Customer）」、ピア・コントリビューター、2024年7月26日- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Outsourced Digital Workplace Services（アウトソーシング型デジタルワークプレイス・サービス部門のVoice of the Customer）」、ピア・コントリビューター、2024年4月13日（このリサーチはすでにアーカイブされています）- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Managed Network Services（マネージドネットワーク・サービス部門のVoice of the Customer）」、ピア・コントリビューター、2025年5月14日- Gartner(R)、Gartner Peer Insights(TM)「Voice of the Customer for Cloud ERP Services（クラウドERPサービス市場部門のVoice of the Customer）」、2025年5月30日

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTSは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。

Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。

HCLTechについて

インドに本社を置くHCLTechは、世界60カ国に223,000人以上の従業員を擁するグローバル・テクノロジー・カンパニーであり、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AIを中心に、幅広いテクノロジーソリューションおよび製品のポートフォリオによって業界をリードするサービスを提供しています。金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、通信・メディア、小売・コンシューマー製品、公共サービスなど、あらゆる主要業種のお客様に向けて、業界に特化したソリューションを提供しています。2025年6月までの12ヶ月間の連結売上高は140億ドルでした。

詳細はwww.hcltech.com(https://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。

※本資料は、ニューヨークおよびインド・ノイダ発で2025年8月7日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。リリースの原文（英語）は、以下のURLからご確認下さい。

https://www.hcltech.com/ja-jp/press-releases/hcltech-receives-recognition-six-gartner-voice-customer-reports-across-it-services