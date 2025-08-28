AIデータ活用プラットフォーム「QuickThinker」にETL機能追加

ATIRO株式会社

ATIRO 株式会社（本社：東京都中央区、代表：織田 慎弥、以下ATIRO）が提供するAIデータ活用プラットフォーム「QuickThinker（クイック・シンカー）」に、株式会社スリーシェイク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）のデータ連携ツール「Reckoner（レコナー）」が標準搭載されたことをお知らせします。

AI活用やデータドリブン経営を推進する上で多くの企業が直面するのが、複雑化・分散化したデータの収集・統合という課題です。

このたび「QuickThinker」に「Reckoner」が標準搭載されたことで、企業は追加の開発や外部ツールを導入することなく、ノーコードで各業務SaaSやデータ基盤からのデータ収集・加工・統合が可能となります。これにより、AI分析やダッシュボード生成に必要なデータ準備を大幅に効率化できます。

QuickThinkerに標準搭載された「Reckoner」によるデータワークフロー図■主な搭載機能

・100以上のデータソースに対応（https://reckoner.io/data-source/(https://reckoner.io/data-source/)）

・主要なクラウドサービス、データベース、ファイル形式に対応

・ビジュアルワークフロー設計

・ドラッグ&ドロップで複雑なデータ処理パイプラインを構築

・データ品質管理機能

・自動的なデータクレンジング、異常値検出、整合性チェック機能を搭載

・スケーラビリティ

・データ量の増加に応じて自動的にリソースを最適化

ATIROおよびスリーシェイクは今後も、「QuickThinker」「Reckoner」を通じて業務改善、DX推進を支援してまいります。

■料金プラン

■QuickThinker（クイック・シンカー）について

データウェアハウス連携：簡単な操作で自社のデータウェアハウスと連携が可能。 複数テーブル読込やリレーションもオートマティックに処理

高品質レポート：要約、考察、提案を含む高品質なパワーポイントレポートを生成。

日本語対応：日本語フォントを搭載したグラフ生成機能。

セキュリティ対応： IP制限、2段階認証、ホワイト＆ブラックリスト、ユーザー別制御

サービスサイト：https://www.quickthinker-ai.com/(https://www.quickthinker-ai.com/)

■クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携をノーコードで誰でも簡単に実行できるクラウドサービスです。

コーディングを行うことなく、ブロックを繋げるような簡単3ステップのマウス操作で、すばやくラクにデータを連携します。これにより、現場主導でのデータ活用が促進され、データの民主化を実現します。クラウドだから初期投資や運用負担も大幅削減。

kintone、Salesforce、Google BigQuery、SmartHRなど、100種以上の多種多様な SaaSを連携し、データ運用の効率化とデータ活用の高度化を支援します。

サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/)

会社概要

ATIRO株式会社

所在地 ：〒104-0053 東京都中央区晴海３丁目１０番１号

代表者 ： 織田 慎弥

URL ：https://www.atiro.co.jp/

お問い合わせ先：広報宣伝担当 織田・和田