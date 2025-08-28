読書教育のYondemy、栃木県さくら市教育委員会主催の教職員講演会に登壇

株式会社Yondemy

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を運営する株式会社Yondemy（本社：東京都中央区、代表取締役：笹沼 颯太）は、2025年8月8日（金）、栃木県さくら市教育委員会主催の教職員講演会に、代表の笹沼が登壇したことをお知らせします。

本講演会は、市内の小中学校教職員を対象に開催され、「読書の楽しさを子どもたちに伝える方法」をテーマに、子どもたちが主体的に読書に取り組むための具体的なアプローチについて講演しました。

■開催の背景

さくら市では、児童生徒の表現力向上を通じた学力向上に力を入れており、その基盤となる語彙力を養う上で読書が極めて効果的であると考えています。Yondemyが掲げる「日本中の子どもたちへ、豊かな読書体験を届ける」というミッションや、代表笹沼の「努力が報われる世界を創る」というビジョンに深い感銘と共感をいただき、今回の講演会が実現しました。

「ヨンデミー」は、AIを活用して一人ひとりの読む力や興味・関心に合わせて最適な本を推奨することで、子どもが読書に夢中になる体験を提供しています。この度の講演会では、子どもたちが読書を楽しみ、継続するための支援の在り方について、具体的な事例を交えながら探求しました。

■講演会概要

講演題：「読みたい！」をつくる読書の仕掛け ～学びを楽しみ続ける子になる読書教育とは？～

日時 ：2025年8月8日（金）14:00～15:30

会場 ：喜連川公民館ホール（栃木県さくら市喜連川4397）

■参加者の声

講演会に参加した教職員の方々からは、以下のような感想が寄せられました。

【小学校 教諭】

「読書を習い事とする」という今までにない取組に驚き、新たな時代の到来を感じずにはいられません。何事も時代に合わせてアップデートすることの大切さを学びました。

【小学校 教諭】

「◯年生にお勧め」という表示を参考としていましたが、難しいレベルの本を読ませようとしていたかもしれません。まずは楽しく読む、たくさん読む、幅広く読むというステップを大切にしながら、「読書家だね」と声をかけ、読書好きの子どもを育てていきたいです。

【小学校 養護教諭】

今日学んだことをすぐにでも実践してみたいと思いました。読書が好きになるためには、小さなきっかけがとても大切であることを再確認できました。

【小学校 管理職】

学校現場では子どもの読書量を増やすために様々な工夫をしているが、自分にあった本に出会うことは難しい。Yondemyのサービスは、本の情報を多角的にデータ保存し、興味に合わせて子どもたちの読みたい本を紹介する、今までなかったものです。一人一人に合った読書指導における個別最適化がはかれるツールであり、使ってみたいと感じました。

【中学校 教諭】

子どもの読書離れが進む中、ヨンデミーアプリの開発をとおして、読書のきっかけづくりを進めることは、斬新なアイディアだと感じました。読書の入り口は「楽しい」から。子どもに本を薦めるとき好みやレベルを見極めるのは非常に難しいので、ヨンデミーが役に立つと思います。

Yondemyは今後も、全国の自治体や教育機関と連携し、子どもたちの読書体験を豊かにするための活動を推進してまいります。

会社概要

株式会社Yondemyは、子どもが楽しみながら読書習慣を身につけることを支援する、オンライン習い事「ヨンデミー」を開発・運営しています。

本を読む楽しさを伝え、一人ひとりに合った読書の機会を広げることで、子どもたちの成長をサポートし、“読書を習う”という新しい文化の創造に挑戦しています。

会社名 ：株式会社Yondemy

代表者 ：代表取締役 笹沼颯太

設立日 ：2020年4月13日

所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目6-18 東京建物京橋ビル5階xBridge-Kyobashi

事業内容：子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」の開発・運営等

URL ：https://lp.yondemy.com/

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」

「ヨンデミー」は、「読書は、一生モノの習い事」をテーマに、AI ヨンデミー先生のサポートとゲーム感覚で楽しめるアプリによって、子どもが読書にハマるオンライン習い事です。月額定額制で小学生を中心にご利用いただいております。特徴は、１.AIによる子ども一人ひとりの好み・レベルに合わせた選書、２.本の楽しみ方を1日3分で学べるミニレッスンを土台とした習慣化支援、３.キャラクターとの冒険やバッジ・レベルアップなどのゲーミフィケーションです。おうち読書をサポートすることで、子どもたちが「楽しく・たくさん・幅広く」本を読めるようになる成長を実現しています。

https://lp.yondemy.com/