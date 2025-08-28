マウザー、インタビュー動画シリーズ「Mouser Talks Tech」にて発明家でありFIRST(R)創設者のDean Kamen氏を迎えた最新動画を公開

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、著名な発明家であり、青少年のSTEM（科学・技術・工学・数学）教育を推進するロボット・コミュニティ「FIRST(R)(https://www.mouser.com/first/)」の創設者であるDean Kamen（ディーン・ケイメン）氏を迎えた最新の「Mouser Talks Tech」動画(https://www.mouser.com/first/#videointerview)を公開しました。今回の独占インタビューでKamen氏は、FIRSTが学生に与える影響や、STEM分野でのキャリア形成を促進する役割について語りました。

「Mouser Talks Tech」シリーズでは、電子機器業界の専門家が最新の技術やトレンド、製品革新などについて語る動画を公開しています。今後は、Team HUGEの戦闘ロボットや製造パートナーや電子機器の専門家へのインタビューも予定されています。

今回、Kamen氏はマウザーのマーケティング・コミュニケーションディレクター、Heidi Elliott（ハイジ・エリオット）によるインタビューに応じ、エンジニアリングやイノベーション、将来の人材育成について語りました。Kamen氏は、学生が早い段階で多様な経験や挑戦に取り組む重要性を強調し、「未来は技術によって切り開かれる」と述べています。



さらにSTEM分野について、次のように語りました。

「子どもたちが現在育んでいるスキルを活かすことで、将来キャリアの選択肢が無数に広がるでしょう。もし学生たちが、わずか6週間で限られた部品や材料から複雑で競争性の高い課題を解決し、実際に機能するロボットを作り上げられるのであれば、6か月後、6年後、そして60年にわたるキャリアの中で、どれほど大きな成果を上げられるでしょうか」



今回の独占インタビューは、以下のリンクからご覧いただけます。

https://www.mouser.com/first/#videointerview

2014年以降、マウザーは FIRSTの長年の支援者として数十万人の若者にイノベーションへの機会を提供し、STEMおよび幅広いライフスキルの育成を支援しています。マウザーのマーケティング・シニアバイスプレジデントであるKevin Hess（ケビン・ヘス）は次のように述べています。

「マウザーは創業以来、教育を重要なミッションの柱としてきました。FIRSTは、学生にイノベーションに触れる最初の機会を与え、貴重なエンジニアリングスキルを学ぶだけでなく、人格や自尊心を育む機会も支援しています」

今回のインタビューは、テキサス州ヒューストンで開催された「2025 FIRSTチャンピオンシップ」にておこなわれました。マウザーは本大会の登録スポンサーを務め、58か国から参加した18,600人以上の若者にロボットコンテストを通じて、設計や開発の課題に挑戦する機会を提供しました。

マウザーは同じくヒューストンで開催された、2025 FIRST テキサス州 UIL主催ロボティクス選手権もメインスポンサーとして支援しました。さらに、FIRSTチームを幅広く支援し、地元高校チームへの助成金も提供しています。



マウザーによるFIRST支援の詳細は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.mouser.com/first/

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、下記をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-182-09e84209a1c19b91695720c46d041084.pdf