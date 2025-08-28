ergoPouchが赤ちゃんのぐっすりねんねを応援！9月3日（水）「睡眠の日」を記念してプレゼントキャンペーンを実施します。

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/）が運営するオーストラリア発のスリープウェアブランド「ergoPouch（エルゴポーチ）」は、赤ちゃんの快適な眠りをサポートする取り組みとして、9月3日（水）「睡眠の日」にあわせたプレゼントキャンペーンを実施します。応募方法やアイテムの詳細は、8月29日（金）12:30よりエルゴポーチ公式Instagramにて配信するInstagram LIVEで発表します。ぜひライブ配信をご覧ください。

■「睡眠の日」を記念したプレゼントキャンペーンの概要

・応募期間：8月29日（金）～9月3日（水）23:59まで

・応募対象：公開アカウントをお持ちの方

・応募方法：

1.エルゴポーチ公式Instagram（@ergopouch_japan(https://www.instagram.com/ergopouch_japan/)）とウェスキー株式会社公式Instagram（@weskiii.inc(https://www.instagram.com/weskiii.inc/)）をフォロー

2.キャンペーン告知投稿に、ご希望のアイテムと睡眠に関するお悩みや想いをコメントし、投稿をストーリーズでシェア

・プレゼント内容：

アイテムの詳細は、8月29日（金）のInstagram LIVE内で発表します！

■Instagram LIVE配信詳細

・配信日時：2025年8月29日（金）12:30～

・配信アカウント：

エルゴポーチ公式Instagram

@ergopouch_japan（https://www.instagram.com/ergopouch_japan/）

・配信内容：

1.9月3日（水）の「睡眠の日」を記念したプレゼントキャンペーン実施のお知らせ

2.専門家とともに赤ちゃんの睡眠について学ぶ「エルゴポーチでぐっすりねんね」企画の継続について

3.ergoPouch製品を活用した“ぐっすりねんね”のヒント紹介

ライブ配信では、赤ちゃんの眠りをサポートする大人気アイテム「コクーンスワドルバッグ」や「ホワイトノイズマシン」の使い方や魅力についても紹介します。

■ergoPouchについて

エルゴポーチは、心地よい眠りで健やかな成長をサポートするオーストラリア発のスリーピングブランドです。新生児から安心して使えるオーガニックコットンと、安全性を最優先に人間工学に基づいて設計されたデザインで、赤ちゃんと家族の快適な眠りをサポートします。誕生から最初の5年間は、睡眠（または睡眠不足）が難しく、様々な課題があります。新生児から6歳児まで(日本では4歳児まで）、気温に関係なく、お子さまが安全に眠れるような服装を提案します。

エルゴポーチ公式サイト：https://ergopouch.jp/

エルゴポーチ公式Instagram：https://www.instagram.com/ergopouch_japan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/ergoPouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergoPouch_prtimes_footer250828(https://b2b.weskiii.com/pages/ergoPouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergoPouch_prtimes_footer250828)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergoPouch_prtimes_footer250828&inquiry_channnel=ergoPouch_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergoPouch_prtimes_footer250828&inquiry_channnel=ergoPouch_prtimes_footer)