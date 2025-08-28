CNCF「KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 透明性レポート」を公開
The Linux Foundation Japan
KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 透明性レポート
「初開催となった KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025 は、皆様のおかげで忘れられない体験となりました。
6月に日本で初開催されたCloud Native Computing Foundation (CNCF) のフラッグシップイベント KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/) 透明性レポート日本語版が公開されました。
レポートでは、参加者概要 (登録者数、参加国、職種など)、コンテンツ、併催イベント、プロジェクトエンゲージメント、包括性とアクセシビリティ、サステナビリティ、スポンサー、メディアなどの情報をご覧いただけます。
ぜひレポートをご覧ください。
登録とスポンサーシップは完売し、アジア、インド、そしてその他の地域からも多くの参加者が集まり、この地域におけるクラウドネイティブ&オープンソース技術の勢いを改めて示すイベントとなりました。」
ー Chris Aniszczyk, CTO CNCF
日本語版翻訳協力：岡本泰典