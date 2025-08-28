Tazapay、RippleおよびCircleから戦略的投資を獲得、クロスボーダー決済の新時代を示唆





シンガポール, 2025年8月28日 /PRNewswire/ -- Tazapayは、グローバルなクロスボーダー決済インフラのリーディングプラットフォームとして、本日、Peak XV Partners、Ripple（米国）、Circle Ventures、Norinchukin Capital（日本）、GMO VenturePartners（日本）からの出資を受け、シリーズB資金調達ラウンドを完了したことを発表しました。既存投資家であるPeak XV Partnersが同ラウンドを主導し、既存投資家であるJanuary CapitalおよびARC180の2社も参加しました。



The founding team at Tazapay, which has raised Series B funding to build the next generation of cross-border payments infrastructure.



Tazapayは、70を超える市場においてシームレスな現地での資金回収および支払い機能を提供し、業界を横断して拡大するグローバル企業やプラットフォームの基盤を支援しています。Tazapayは、年間取扱決済額が100億ドルを超え、営業損益分岐点に到達しており、前年比300%の成長を遂げています。

Tazapayは、幅広さと深さにおいて差別化された最先端の製品群を提供しており、その価値は顧客から高く評価されています。同プラットフォームは、代替決済手段、カード、バーチャル銀行口座、送金、ステーブルコインにわたる包括的なカバレッジを提供しています。さらに、複数の法域における機関グレードのセキュリティとコンプライアンス、そして新興市場におけるステーブルコイン決済のための堅牢な法定通貨ブリッジを組み合わせることで、Tazapayはグローバル企業に対して今までにないソリューションを提供しています。

同社はすでにシンガポール、カナダ、EUでライセンスを取得しており、今回の新たな資金調達を活用して、主要なグローバル市場におけるライセンス取得計画を加速させる予定です。現在、ライセンスの取得申請をUAE、米国、香港、オーストラリアにて行い、デジタル決済トークン（DPT）ライセンスの申請をシンガポールで進行中です。

「私たちは次の章へと歩みを進めています。それは、最新の決済技術、規制遵守、そしてグローバルリーダーとのパートナーシップによって、クロスボーダー商取引の未来を切り拓く時代です。」と、Tazapayの共同創業者兼CEOであるRahul Shinghal氏は述べています。「今回のラウンドは、単に事業に資金を供給するだけではなく、最新の基盤の上に構築されたグローバルな決済・資金回収インフラの構築者となるという、当社の長期的なビジョンへの投資でもあります。このインフラが提供する主要なユースケースの一つは、新興市場におけるステーブルコインのための法定通貨ブリッジとなることです。」

ブロックチェーンベースおよびステーブルコイン主導の決済インフラにおいて世界有数の存在であるRippleとCircleからの投資は、従来型金融と進化するデジタル通貨の世界をつなぐTazapayの役割をさらに強化しています。Tazapayは現在、新興市場において最も広範な法定通貨回収ネットワークの一つを有しており、これらのパートナーシップによって同ネットワークを一層強化しています。

グローバル決済の未来は、従来型金融とデジタル金融のシームレスな融合にかかっています。Tazapayは、これらの不可欠かつコンプライアンスに準拠したラストマイル接続の構築において明確なリーダーであり、特に新興市場においてその存在感を発揮しています。」と、RippleのSVPコーポレート&事業開発担当であるEric Jeck氏は述べています。「私たちは、Tazapayの次なる成長段階に投資できることを誇りに思うとともに、APACをはじめとする主要地域において、共に最高水準の決済ソリューションを提供していきます。

GMO VenturePartnersおよびNorinchukin Capitalからの投資は、Tazapayの日本市場への拡大を加速させます。これらのパートナーシップを活用し、Tazapayはグローバル顧客基盤向けに日本の現地決済手段を提供するとともに、日本企業の国際的な事業拡大を支援するため、日本に専任の営業チームを設立します。

Tazapayのインフラは、B2Bマーケットプレイス、プラットフォーム、フィンテック企業向けに、高い信頼性を備えた規制遵守型のクロスボーダー決済ソリューションを支援しています。同社は、リアルタイム決済（RTP）、ACH、ステーブルコインといった最新の決済基盤へのさらなる投資を計画しており、グローバル企業に将来を見据えた決済体験を提供していきます。

強力な機関投資家の支援、深いフィンテックの専門知識、そして明確な規制対応の道筋を背景に、Tazapayはクロスボーダー決済の変革を主導し、従来型銀行と次世代のコンプライアンスに適合したボーダレスなデジタル金融との架け橋となることが期待されています。

