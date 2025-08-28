こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行とSBI FXトレード、新たな投資サービスの共同開発に向けた基本合意書を締結
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）とSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「SBI FXトレード」）は、住信SBIネット銀行のお客さまに向けた新たな外国為替サービスの共同開発を目的として、「基本合意書」を締結いたしました。
本合意の背景・経緯について
住信SBIネット銀行は、「テクノロジーと公正の精神で、豊かさが循環する社会」の実現に向け、BaaS事業（※１）であるNEOBANK®（※２）等利便性の高い金融サービスの提供や、最先端テクノロジーを活用した革新的なビジネスモデルの創造により高い顧客満足度を獲得し、成長を続けており
ます。
SBI FXトレードは、外国為替証拠金取引（FX）に特化し、初めての方にもわかりやすく、上級者の方にも納得いただける高度なお取引など、FX専業だからできる、きめ細やかなサービスを提供しており、2025年 オリコン顧客満足度®調査 FX初心者部門で６年連続第１位を獲得しております。経済指標やマーケットレポート、FX取引に係るリスクなど情報提供にも注力しており、国内FX取引業者最大級の口座数を誇るSBIグループのFX事業の一翼を担っております。
近年、投資への意欲・関心が高まる中、新NISAや積立投資など手軽でリスクを抑えた投資手法が注目を集めております。また、世界的な金利動向にも関心が高まっており、為替市場に対する理解と投資ニーズも急増しています。
こうした背景のもと、両社は住信SBIネット銀行のお客さまにご満足いただける新たなサービスについて検討を重ねた結果、外国為替証拠金取引（FX）のスキームを活用し、効率的な資産形成を支援する新たな投資サービスを企画・開発・提供することに合意いたしました。なお、サービス開始は2026年夏頃を予定しております。
※ １ BaaS事業：Banking as a Serviceの略称。銀行が提供しているサービスを、APIを利用し事業会社等が自社サービスとして提供できるようにする仕組みを指します。
※ ２ 「NEOBANK」とは、住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。
「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第455993号。
各社概要
住信SBIネット銀行 会社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/116816/116816_web_1.png
SBI FXトレード 会社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/116816/116816_web_2.png
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
本合意の背景・経緯について
住信SBIネット銀行は、「テクノロジーと公正の精神で、豊かさが循環する社会」の実現に向け、BaaS事業（※１）であるNEOBANK®（※２）等利便性の高い金融サービスの提供や、最先端テクノロジーを活用した革新的なビジネスモデルの創造により高い顧客満足度を獲得し、成長を続けており
ます。
SBI FXトレードは、外国為替証拠金取引（FX）に特化し、初めての方にもわかりやすく、上級者の方にも納得いただける高度なお取引など、FX専業だからできる、きめ細やかなサービスを提供しており、2025年 オリコン顧客満足度®調査 FX初心者部門で６年連続第１位を獲得しております。経済指標やマーケットレポート、FX取引に係るリスクなど情報提供にも注力しており、国内FX取引業者最大級の口座数を誇るSBIグループのFX事業の一翼を担っております。
近年、投資への意欲・関心が高まる中、新NISAや積立投資など手軽でリスクを抑えた投資手法が注目を集めております。また、世界的な金利動向にも関心が高まっており、為替市場に対する理解と投資ニーズも急増しています。
こうした背景のもと、両社は住信SBIネット銀行のお客さまにご満足いただける新たなサービスについて検討を重ねた結果、外国為替証拠金取引（FX）のスキームを活用し、効率的な資産形成を支援する新たな投資サービスを企画・開発・提供することに合意いたしました。なお、サービス開始は2026年夏頃を予定しております。
※ １ BaaS事業：Banking as a Serviceの略称。銀行が提供しているサービスを、APIを利用し事業会社等が自社サービスとして提供できるようにする仕組みを指します。
※ ２ 「NEOBANK」とは、住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。
「NEOBANK®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンク®」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第455993号。
各社概要
住信SBIネット銀行 会社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/116816/116816_web_1.png
SBI FXトレード 会社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/116816/116816_web_2.png
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp