【2年ぶり復活】北海道・富良野の秋を味わう「ふらのチーズ祭り」を9月28日(日)に開催。富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメやポニー乗馬で家族の思い出づくりを。

株式会社ふらの農産公社

株式会社ふらの農産公社は、2年ぶりとなる「2025富良野チーズ祭り」を2025年9月28日(日)に富良野チーズ工房にて開催します。コロナ禍を経て地域の繋がりを取り戻し、地産地消の魅力を伝える本イベントでは、富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメの販売や、ポニー乗馬体験などを実施。入場無料で、富良野市民や観光客の皆様に、家族で楽しめる秋の1日を提供します。

開催の背景

日本の食料自給率が40%を下回る中、特にチーズの自給率は約14%に留まっています。2年ぶりの開催となる今回は、コロナ禍で希薄になった地域の繋がりを再構築すると共に、子どもたちに地元富良野の基幹産業である農業（酪農）の魅力と、新鮮な産品を地元で味わう「地産地消」の価値を伝えるために企画されました。

弊社は、富良野産生乳を用いた農畜産物加工製品の普及と、食生活の改善を図るとともに、農業と観光の振興する理念を持っており、このイベントを通じて社会への貢献を実現したいと考えています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165352/table/3_1_0efcec2fd4593bdf788284782eac6f51.jpg?v=202508281127 ]

プログラム・内容

このイベントでは、食のブース・ミニコンサート・ポニー乗馬・ミニゲーム等が行われ、木立の中でくつろぎながら過ごしていただけます。イベントを通じて、買う・食べる・見る・遊ぶの機会を得ることができます。

食のブース

富良野の人気店（物販含め６店）が出店します。

・とみ川：味噌トマトチーズヌードル

ﾃ゛ｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅに富良野産小麦を使い極細ｽﾄﾚｰﾄ麺を合わせた逸品。

・ナポレオン食堂：

ふるさと納税の返礼品にもなっている富良野ちーずdeﾐｰﾄﾄ゛ﾘｱ、富良野ちーずde焼きカレーが味わえます。

ポニー乗馬

新プリンスホテル入口横で、乗馬体験を行っている「遊馬」さんが特別にポニー２頭を連れてくれ、乗馬体験を楽しめます。但し、小学生までの

体験となります。

ミニゲーム

恒例の牛乳缶への輪投げゲーム、ダーツを行います。豪華景品をゲットしてください。

小学生までが対象です。

コメント

[担当者イメージ]株式会社ふらの農産公社 代表取締役専務 亀渕雅彦

2年振りの開催です。秋の１日を富良野チーズ工房で楽しんでみませんか。

今後の展望

2年連続新入社員も採用でき、一部役員も変わり、新たなチャレンジに挑戦しています。

今後も、持続可能な経営ができるよう努めて参ります。

会社概要

〇昭和58（1983）年11月15日設立

〇資本金 2000万円

〇運営施設 富良野市指定管理として

・富良野チーズ工場

・富良野チーズ工房

・手作り体験工房

自社施設として

・アイスミルク工房

・ピッツア工房

〇製造・販売品目

・ナチュラルチーズ7種、バター、牛乳、アイスミルク、ピッツア

・手作り体験3種

〇売上高 3億7,500万円（令和6年度）