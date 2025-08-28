【2年ぶり復活】北海道・富良野の秋を味わう「ふらのチーズ祭り」を9月28日(日)に開催。富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメやポニー乗馬で家族の思い出づくりを。
株式会社ふらの農産公社は、2年ぶりとなる「2025富良野チーズ祭り」を2025年9月28日(日)に富良野チーズ工房にて開催します。コロナ禍を経て地域の繋がりを取り戻し、地産地消の魅力を伝える本イベントでは、富良野産生乳100%のチーズや牛乳を使った限定グルメの販売や、ポニー乗馬体験などを実施。入場無料で、富良野市民や観光客の皆様に、家族で楽しめる秋の1日を提供します。
開催の背景
日本の食料自給率が40%を下回る中、特にチーズの自給率は約14%に留まっています。2年ぶりの開催となる今回は、コロナ禍で希薄になった地域の繋がりを再構築すると共に、子どもたちに地元富良野の基幹産業である農業（酪農）の魅力と、新鮮な産品を地元で味わう「地産地消」の価値を伝えるために企画されました。
弊社は、富良野産生乳を用いた農畜産物加工製品の普及と、食生活の改善を図るとともに、農業と観光の振興する理念を持っており、このイベントを通じて社会への貢献を実現したいと考えています。
イベントの詳細
プログラム・内容
このイベントでは、食のブース・ミニコンサート・ポニー乗馬・ミニゲーム等が行われ、木立の中でくつろぎながら過ごしていただけます。イベントを通じて、買う・食べる・見る・遊ぶの機会を得ることができます。
食のブース
富良野の人気店（物販含め６店）が出店します。
・とみ川：味噌トマトチーズヌードル
ﾃ゛ｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅに富良野産小麦を使い極細ｽﾄﾚｰﾄ麺を合わせた逸品。
・ナポレオン食堂：
ふるさと納税の返礼品にもなっている富良野ちーずdeﾐｰﾄﾄ゛ﾘｱ、富良野ちーずde焼きカレーが味わえます。
ポニー乗馬
新プリンスホテル入口横で、乗馬体験を行っている「遊馬」さんが特別にポニー２頭を連れてくれ、乗馬体験を楽しめます。但し、小学生までの
体験となります。
ミニゲーム
恒例の牛乳缶への輪投げゲーム、ダーツを行います。豪華景品をゲットしてください。
小学生までが対象です。
コメント
[担当者イメージ]
株式会社ふらの農産公社 代表取締役専務 亀渕雅彦
2年振りの開催です。秋の１日を富良野チーズ工房で楽しんでみませんか。
今後の展望
2年連続新入社員も採用でき、一部役員も変わり、新たなチャレンジに挑戦しています。
今後も、持続可能な経営ができるよう努めて参ります。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ふらの農産公社 0167-23-1156 亀渕まで
会社概要
〇昭和58（1983）年11月15日設立
〇資本金 2000万円
〇運営施設 富良野市指定管理として
・富良野チーズ工場
・富良野チーズ工房
・手作り体験工房
自社施設として
・アイスミルク工房
・ピッツア工房
〇製造・販売品目
・ナチュラルチーズ7種、バター、牛乳、アイスミルク、ピッツア
・手作り体験3種
〇売上高 3億7,500万円（令和6年度）