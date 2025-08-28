燃やしたくなる縁、ありませんか？Tinder(R)が「縁切り」をテーマに新しい出会いを応援するイベント「てぃん社」を開催　「#燃やさなきゃ展」に展示されるあなたのエピソードを募集！

MG Japan Services 合同会社

「燃やしたいエピソード」は8月29日（金）からTinder公式Xアカウントで募集開始

「てぃん社」は9月12日（金）～15日（月・祝）ZeroBase渋谷にて開催決定

外観イメージ

「Tinder」は、この度、「縁切り」をテーマにしたポップアップイベント 「てぃん社（ティンジャ）」 を9月12日（金）から15日（月・祝）までの4日間、ZeroBase渋谷で開催いたします。本イベントは、日本の神社に伝わる「お焚き上げ」の風習を現代的にアレンジし、過去のつながりや人間関係に区切りをつけたいと感じている人が、新たな出会いへと踏み出せるように後押しするイベントです。

Tinderでは、出会いを楽しむうえで、一人一人が自らの選択によって判断し、心身ともに幸福で健全な状態でいる「デーティングウェルネス」を大切にしています。恋愛に限らず、友達、同僚との関係など、様々な人間関係において、それぞれの場面で自らが判断し、気持ちを整理することが理想的です。過去の出会いに整理しきれない思いを抱えている方、新しい出会いに踏み出したいけれど背中を押してほしい方、そんな方々がてぃん社での擬似的な縁切り体験を通して過去に区切りをつけ、前向きな気持ちで新たな出会いに向き合えるように。そんな願いを込めて、てぃん社は企画されました。

てぃん社では、暑い日にうれしい爽やかなゼリー状のドリンク 「てぃん社エール」 の無料配布や、プロの占い師による占い体験、おみくじ体験などを通じて、来場者が過去に区切りをつけ、未来の出会いに向けた新たな一歩を踏み出すきっかけを提供するアクティビティを実施予定です。

また、本ポップアップのメインイベントとして、一般の方による「縁切り」エピソードを展示する「#燃やさなきゃ展」を開催します。恋愛・友情・同僚との関係など、あらゆる場面で発生した過去の「燃やしたいエピソード（縁を切りたいと思った相手とのエピソード）」を皆様から募集し、選ばれたエピソードをてぃん社イベント会場内で展示します。詳細は、8月29日（金）にTinder公式のXアカウントで告知予定です。応募してくれた方の体験が、誰かに“気づき”や“新しい一歩を踏み出す勇気を与えるかもしれません。

＃燃やさなきゃ展 エピソード募集概要

募集期間： 2025年8月29日（金）～ 9月2日（火）

応募方法： 8月29日（金）にTinder公式Xアカウント（@Tinder_Japan）より

投稿されるエピソード募集ポストをご確認ください。

展示方法： 選ばれたエピソードはてぃん社イベント会場内で展示

エピソード例： カラオケの失恋ソングで、私の名前を使ってネタにした失礼な奴との縁を切ってください。

「てぃん社」イベント概要

開催期間： 2025年9月12日（金） 13:00～19:00

2025年9月13日(土) ～ 9月15日（月・祝） 11:00～19:00

場所： ZeroBase渋谷（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目5－8）

入場料： 無料

コンテンツ： ・「てぃん社エール」配布（無料／1日450杯限定）（変更の可能性あり）

・「#燃やさなきゃ展」展示（観覧無料）

・おみくじ体験（無料）

・プロの占い師による占い体験（Tinderアプリダウンロード＆登録で参加可）

※Tinderアプリは18歳未満の方や独身でない方はご登録いただけません。



占い体験など、てぃん社のアクティビティに関する追加情報は、９月第二週に発表予定です。

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」を満たす能力を示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1,000億件以上のマッチングを達成しており、190の国と地域、45以上の言語で月間約5,000万人のユーザーにサービスを提供しています。Tinder(R)は2024年には初のグローバル・ブランド・キャンペーン「It Starts with a Swipe(TM)」で4つのエフィー賞を受賞しました。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

