「中小企業向け企業年金導入・活用セミナー」を9/26（金）に開催

企業年金連合会（理事長：鮫島 正大）は、9月26日（金）に仙台商工会議所にて、「中小企業向け企業年金導入・活用セミナー」を開催いたします。

優秀な人材の確保、定着は、中小企業経営において大きな課題となっていますが、お金の面のウェルビーイングは、社員のやる気、会社への満足度に大きく影響し、人材の定着に大切な要素です。

本セミナーでは、退職金・企業年金制度の専門家である企業年金連合会の 大江 加代氏が、今ある退職金制度、福利厚生制度、さらには企業年金という仕組みを活用して、どう社員のウェルビーイングを高めるかについてわかりやすく解説します。優秀な人材の確保、定着にご関心のある企業の経営者、人事・労務のご担当の方は、ぜひご参加ください。







【セミナー情報掲載URL】

https://www.pfa.or.jp/activity/fukyuu/files/seminar_20250926.pdf

【セミナーの開催概要】

■名 称 ：中小企業向け企業年金導入・活用セミナー

■日 時 ： 2025年 9月26日（金) 14:00～15:30 （開場13：30）

■会 場 ：仙台商工会議所（仙台市青葉区本町２－１６－１２）

８階 中会議室

■主 催 ：企業年金連合会

■後 援 ：厚生労働省、仙台商工会議所

■対象者 ：宮城県内で事業を営む企業等（業種・階層等を問いません）

■定 員 ：先着40名程度

■参加費 ：無料

【当日のプログラム】

14:00～15:30 講演

•演題：人材定着につながるファイナンシャル・ウェルビーイングとは

～退職金・年金は知らせてこそ～

•講師：企業年金連合会会員サービスセンター調査役 大江 加代

15:30～16:00 個別相談会（希望者のみ）

【申込方法】

URL（https://forms.gle/AcBhok5EpHeXJzjP8）又は下記のQRコードを読み込んでいただき、Googleフォームよりお申込み下さい。

【セミナー講師】

大江 加代（おおえ かよ）

確定拠出年金アナリスト。大手証券会社にて２２年間勤務、一貫して「サラリーマンの資産形成」に携わり、企業や官公庁での講演多数。確定拠出年金には制度スタート前から関わり、iDeCo や企業型確定拠出年金に関する情報発信を積極的に行っている。株式会社オフィス・リベルタス代表取締役、NPO法人確定拠出年金教育協会理事、厚生労働省社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員、ウェルビーイング学会会員。