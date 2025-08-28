±Ñ¹ñ¶õÊìÂÇ·â·²Åìµþ´ó¹Á¹ç¤ï¤»¡¢ ÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û¤¬Æü±Ñ´Ø·¸µÇ°Æ°²è¤ò¸ø³«
ÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¶õÊìÂÇ·â·²¤ÎÆüËÜ´ó¹Á¤òµÇ°¤·¡¢Æü±Ñ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Ê¥·¥Ã¥×¤ò½Ë¤¦¸ø¼°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î¹¤¬¤ê¤È¿¼¤Þ¤ê¤ò±ÇÁü¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®¡×¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¨ÎÏ¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¶õÊìÂÇ·â·²¡ÊCSG¡Ë¤Î´ú´Ï¤Ç¤¢¤ëHMS¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§ー¥ë¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ø¤Î8¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥¹¥ÈºîÀï¡ÊOperation HIGHMAST)¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é9·î£²Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¤Ø´ó¹Á¤·¤Þ¤¹¡£¶õÊìÂÇ·â·²¤Î´ó¹Á¤Ï¡¢Æü±ÑËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¡¢¶¦Æ±³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î¸þ¾å¡¢ÃÏ°èÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤ÎÂ¥¿Ê¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Ïº£¸å¤â¡¢±Ñ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤¿10¥õÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤ä¡¢¡ÖMUSUBI¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§ https://drive.google.com/drive/folders/1FYvWu_RSNuukdtBczQy0XkbL1vJTmoe-