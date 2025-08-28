特殊棒鋼（SBQ）の世界市場2025年、グローバル市場規模（SBQバー、SBQフラット）・分析レポートを発表
2025年8月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「特殊棒鋼（SBQ）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、特殊棒鋼（SBQ）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査範囲
最新調査によると、世界の特殊棒鋼（SBQ）市場は2023年に278億9,000万米ドルと評価され、2030年には346億8,000万米ドルに達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は3.2％です。SBQ鋼は、高応力・高負荷環境での使用を目的に開発された高品質鋼であり、高速加工や高引張強度など、精密工学や冶金における高度な要求に応える特性を備えています。製品形態はステンレス鋼棒、六角棒、フラット材、チューブなど多岐にわたり、主にベアリング、高速シャフト、ギアなど、長期間の連続使用に耐える機械・自動車部品に使用されます。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、SBQ鋼の産業チェーン全体を概観しています。上流には原材料供給業者があり、中流で各種SBQ製品（棒鋼、フラット材など）が製造され、下流では自動車、エネルギー、産業機械分野に供給されます。市場では「ラウンド材」が最大シェア（約60％）を占め、自動車産業向けが最大用途となっています。トップ2企業が世界市場の約37％を占めており、地域別ではアジア・極東地域が約45％で最大市場です。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は、政府施策や産業構造の高度化、消費者需要の安定を背景に堅調に成長しています。アジア太平洋地域、特に中国は強い国内需要、製造基盤の充実、政策支援によって世界市場を牽引しています。新興国市場では、インフラ整備や工業化の進展に伴い需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の視点
レポートでは以下の観点から市場を分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別シェア（SBQ棒鋼、フラット材、その他）を評価。
● 産業分析：政策・規制、技術革新、消費者動向、市場環境などの要因を整理し、成長要因と課題を特定。
● 地域分析：各地域の経済状況、インフラ、需要構造を踏まえた市場機会の抽出。
● 市場予測：成長率、需要見通し、新規応用分野を2030年まで予測。
________________________________________
企業分析
主要企業の財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を分析しています。主要プレーヤーには、Republic Steel、Gerdau、TimkenSteel、Nucor、Steel Dynamics、Alton Steel、Stomana Industry S.A.が含まれます。これら企業は高性能材の開発や製造効率の向上を通じて競争力を確保しています。
________________________________________
消費者・用途分析
最大の用途は自動車産業であり、エンジン部品、駆動系、サスペンション部品など、耐久性・耐摩耗性が求められる部品に使用されます。次いで輸送・エネルギー産業向けの需要が大きく、風力発電設備や産業用機械部品にも利用されています。消費者行動としては、製品の強度・耐久性の評価が購買決定に大きく影響しています。
________________________________________
________________________________________