上質な日常を彩る、純チタンの美と機能美 ― HORIE『涼-りょう- 小（ピンク）』」
創業以来、高い金属加工技術で数々の名品を生み出してきたHORIEより、純チタン製二重タンブラー「涼-りょう- 小（ピンク）270ml」が登場。
独自の高度なチタン加工技術によって実現した二重構造を採用。保冷・保温効果に優れており、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物も熱を手に伝えにくいため、一年を通して快適にご使用いただけます。さらにチタンは金属特有のにおいや味移りがなく、飲み物本来の風味を損なわないのも大きな特長です。
カラーは、光の角度によってさまざまな表情を見せる上品なピンク。職人の手仕事による発色は一つとして同じものがなく、世界にひとつだけの美しい輝きをお楽しみいただけます。容量270mlと扱いやすいサイズ感で、日常使いはもちろん、ギフトとしても最適です。
伝統と革新の融合から生まれたチタンタンブラー「涼-りょう- 小（ピンク）」。大切な方への贈り物や、ご自身への特別な一品としてぜひご体感ください。
【燕三条】純チタン製二重タンブラー 涼-りょう- 小（ピンク） 270ml～名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-horie-079/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328246&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
