『スーパーロボット大戦V』より、「如月千歳」の立体マウスパッド＆抱き枕カバーが登場！【2025年8月28日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『スーパーロボット大戦V』より、「如月千歳」の立体マウスパッド＆抱き枕カバーの受注を開始いたします。
スーパーロボット大戦V 立体マウスパッド 如月千歳
スーパーロボット大戦V女性主人公如月千歳のグッズが登場！
『スーパーロボット大戦Ｖ』の女性主人公「如月千歳」の立体マウスパッドが商品化！胸の部分に特殊なジェルを使用し、触り心地も抜群のマウスパッドです！
お求めは“ホビージャパンオンラインショップ”にて！
通販のみの限定商品となっていますので、お見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦V 立体マウスパッド 如月千歳
●価格／6,600円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／布（ポリエステル・ポリウレタン）、PUジェル、PVC
●サイズ／約縦263mm×横222mm
●イラスト製作／渡邉亘
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525143
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）で予約可能
スーパーロボット大戦Ｖ 抱き枕カバー 如月千歳【再販】
スーパーロボット大戦V女性主人公如月千歳のグッズが登場！
『スーパーロボット大戦Ｖ』の女性主人公「如月千歳」の抱き枕カバーが商品化！
抱き枕カバーは本商品の為の描き下ろしイラストを使用！ゲーム本編では決して見る事が出来ない千歳のあられもない姿を160cm×50cmの特大サイズでお届けです！
お求めは“ホビージャパンオンラインショップ”にて！
通販のみの限定商品となっていますので、お見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／スーパーロボット大戦Ｖ 抱き枕カバー 如月千歳【再販】
●価格／13,200円（税込）
●発送予定／2025年12月
●素材／A&Jライクトロン（2wayトリコット）
●サイズ／縦：1600mm × 横：500mm
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932511085
●販売／ホビージャパンオンラインショップ（https://hobbyjapan-shop.com/）で予約可能
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）SRWOG PROJECT
◆関連リンク◆
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●スーパーロボット大戦公式サイト／https://www.suparobo.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
