こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【プレスリリースのご案内】乾かすだけで艶髪を叶える『リフトドライヤー』シリーズから“折りたたみ式”が登場
『リフトドライヤー スマート』新発売
ヤーマン株式会社（代表取締役社長：山粼貴三代、所在地：東京都江東区）は、理想の美を先端テクノロジーと常識を超えるアイデアで叶えるブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」より、『リフトドライヤー スマート』を、2025年9月上旬より順次、グローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」、一部百貨店、及び一部家電量販店にて発売を開始いたします。さらに、9月17日(水)～10月14日(火)の期間には、伊勢丹新宿店でプロモーションを実施いたします。
■発売の背景
高機能ドライヤーの市場が拡大する中、当社は2021年10月に「美顔器機能」を備えた『リフトドライヤー』を発売しました。リフトケア*¹機能を搭載し、これまでにない発想で注目を集めましたが、速乾性や艶髪を実現するドライヤーとしての性能も高く評価されています。低温かつ大風量の風でオーバードライによるパサつきや静電気による広がりを抑え、しっとりと毛先までまとまります。その特徴を活かし、このたび新たに発売する『リフトドライヤー スマート』は、ドライヤーとしての基本性能と日常の使いやすさを追求した“折りたたみ式”のモデルです。さらに、お客様の髪質や仕上がりの好みに合わせて選べる別売りのアタッチメントをラインナップし、スタイリングの幅を広げながら、より一人ひとりに寄り添うヘアケアを実現します。高機能でありながら工夫を凝らした本製品により、ヘアケア市場でのさらなるシェア拡大を目指します。
■『リフトドライヤー スマート』製品特徴
✔ 3STEPのモード設計で艶髪が叶う
『リフトドライヤー』と同様に、温度や風量が異なるUP・SHINY・SMOOTHの３つモードを搭載。髪にとってダメージにもなり得る「熱」を上手く操り、ヤーマンが美髪に導くための最適解としてたどり着いた「熱×風」の組み合わせを3STEPに集約しました。中でもSHINYモードは、ダメージを低減しながらも、まるでヘアアイロンを通したような艶とまとまりを叶えます。「ドライヤーで髪の手触りが変わった」との声が多く寄せられており、その効果を実感いただいています。
✔ 折りたたみ式・海外でも使えるマルチボルテージ仕様にアップデート
『リフトドライヤー』の大風量・低温設計はそのままに、折りたたみ可能な形状へと進化しました。さらに、海外での使用が可能になったため、旅行先への持ち運びにも便利です。
※別途変換プラグが必要になります。また、すべての国・地域でご使用いただけるわけではございません。
✔ 温度をコントロールする「環境センサー」搭載
「環境センサー」により室温を感知し、風の温度が高くなり過ぎないようにコントロールする機能が搭載されました。温風の熱を低減することで、夏場でも快適に髪を乾かすことができます。また、過度な熱による髪のダメージを防ぐことで、うるおいを守りながら、なめらかで指通りの良い仕上がりに導きます。
■選べるアタッチメントが新登場
付属品のノズルに加え、別売りのアタッチメントとして、艶髪アタッチメント・タッピングアタッチメント・ボリュームアタッチメントの3種を展開いたします。各販路にて単品でもお買い求めいただけます。日々のヘアケアやスタイリングの際に、自由に組み合わせてお使いいただけます。
●艶髪アタッチメント 税込5,500円
仕上げのSMOOTHモード時に使用することで、毛流れを整え、艶感をアップさせます。コームの一部にクロムメッキ仕上げを採用しており、髪の表面をなでるように当てるだけで、まるでサロン帰りのような艶髪を叶えます。
※家電量販店、百貨店にて10月以降順次発売予定
●タッピングアタッチメント 税込8,800円
振動ブラシが頭皮をタッピングしながら心地よく刺激し、美しい髪の土台となる頭皮環境を整えます。毎日欠かせないドライヤー習慣の中で手軽に取り入れられるため、続けやすい頭皮ケアを叶えます。
※公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」にて10月以降順次発売予定
●ボリュームアタッチメント 税込5,500円
生え際に差し込んで風を当てることでボリューム感をキープ。前髪をふんわりと立ち上げたいときや、トップにボリュームを出すスタイリングにおすすめです。
※家電量販店、一部通販にて10月以降順次発売予定
■『リフトドライヤー スマート』製品概要
ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN（ヤーマン トウキョウ ジャパン）
製品名：リフトドライヤー スマート
販売価格：税込27,500円
カラー：ホワイト／ゴールド
発売日：2025年9月上旬
型番：YJHC2W(ホワイト)、YJHC2N(ゴールド)
外形寸法：約W58×D201×H196mm コード長さ：約1.8m
質量：約395g（電源コード含まず）
設定温度：UPモード 約60℃、SHINYモード 約90℃、SMOOTHモード 約75℃
消費電力：100V:約1200W、240V:約1500W
海外対応：対応（AC100～240V）
電源供給方式：交流式
付属品：吸込口カバー、吸込口リング、吸込口フィルター、ノズルアタッチメント、取扱説明書(保証書付)
取扱先：ヤーマン直営店（YA-MAN the store GINZA、なんばスカイオ店）、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、百貨店、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップ PayPayモール店、ヤーマン公式ショップ Amazon店、一部家電量販店、一部通販
『リフトドライヤー スマート』製品ページ：
https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/lift-dryer-smart.html
■ヤーマン株式会社のご紹介
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*1 引き上げるように動かすこと
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
関連リンク
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
