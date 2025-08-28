日本らしいフェムテックの創出を目指して活動する「Femtech Japan」(株式会社G-Place、東京支社：東京都中央区、代表取締役社長：綾部 英寿)は、フェムテック・フェムケア分野のイベント開催を希望する自治体や企業をサポートするサービスを行っています。この度、Femtech Japanが主催する「Femtech Japan Femcare Japan」というイベントのダイジェスト版を開催する場合、サポート費用を無償にするキャンペーンを行います。本キャンペーンは2025年度内（2026年3月末まで）に開催するイベントが対象で、実施上限は5自治体・企業となります。

▶お問い合わせ先： Femtech Japan ウェブサイト（問い合わせフォーム）

https://femtech-japan.com/contact/



主催イベント「Femtech Japan / Femcare Japan」の様子



■無償キャンペーン実施の背景

様々な分野における女性の活躍と、男女共同参画社会の実現に向けた道筋を示す「女性活躍・男女共同参画の重点方針」、通称「女性版骨太の方針2025」が2025年6月10日に決定しました。その中で、性差を考慮した生涯にわたる健康への支援という項目でフェムテックの推進とさらなる利活用が挙げられています。

Femtech Japanは、2021年10月から「Femtech Japan Femcare Japan」というイベントを主催しています。本イベントは、女性特有の健康課題解決を目指す企業や団体がブースを出展し、来場者が様々な製品やサービスと出会う機会を提供しています。また、新たな知識や知見を得る場となることも目指し、会場内にてフェムテックやフェムケアに関する幅広いテーマで複数のセミナーを開催しています。これまでに約200企業・団体の出展があり、本キャンペーンでイベントを開催する際にはこうした既出展者に参加を提案し出展者を募ります。

昨今のフェムテック・フェムケアへの注目が高まる中で、企業・団体や自治体の取り組みとして独自のイベントを主催したいニーズに対しこれまでのノウハウを提供することで、Femtech Japanは日本におけるフェムテック・フェムケア分野のさらなる活性化に寄与してまいります。

「女性版骨太の方針2025」に関する参考資料 (いずれも最終アクセス2025年8月26日)

・「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025（女性版骨太の方針 2025）」（すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部 資料）

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2025_honbun.pdf

・「女性版骨太の方針2025（女性活躍・男女共同参画の重点方針2025） 説明資料」 （すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部 資料）

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2025_setsumei.pdf

Femtech Japan ロゴ

■イベント開催支援および共催の実績

2023年10月から2025年8月25日までに、日本全国で19のフェムテック・フェムケアイベントの開催支援及び共催を行っています。「Femtech Japan Femcare Japan」のダイジェスト版は、2025年5月に埼玉県所沢市が初めて開催しました。

▶実績一覧：https://femtech-japan.com/service/event-support/

Femtech Japan Femcare Japan in 所沢

■Femtech Japanについて

女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するという考え方が「フェムテック」（female + technology）です。Femtech Japanは、日本に日本らしいフェムテックを広めるため、株式会社G-Placeが2021年1月に立ち上げた取り組みです。現在はイベント・セミナー開催、マーケットリサーチ、フェムテック・フェムケア系ブランド・サービスの販促サポート、施設内トイレへの生理用品設置サポート（「誰でも快適な生理を」プロジェクト）等の活動を行っています。

▶Femtech Japan ウェブサイト：https://femtech-japan.com

■株式会社G-Placeについて

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然成分由来にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。 ※辻は「一点しんにょう」が正式表記

株式会社G-Place 公式サイト https://g-place.co.jp

一般財団法人辻辻・山中財団 公式サイト https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp/

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835

京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp