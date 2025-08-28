2025年SNSマーケをアップデート！～広告・運用アルゴリズム/TikTok Shop/診断ガチャ～【９月１１日開催】

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営するNo.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が主催するマーケティングセミナーイベント「第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋」にて、SNSマーケティングの専門家たちが9/11(木)に登壇します。視聴申し込みは無料です。

▼詳細・お申込みはこちらから

https://media-radar.jp/seminar2871.html?a=pt(https://media-radar.jp/seminar2871.html?a=pt)

セミナー概要

SNSを活用したプロモーション施策は、アルゴリズムや消費者行動の変化により、日々アップデートが求められています。

本セミナーでは、InstagramやTikTokなど主要SNSにおける効果的な運用手法から、

話題性の高い診断・ガチャ施策、Shop連携の最新活用事例まで、成果につながるSNS活用のヒントをご紹介します。



先着200名、参加無料ですので、奮ってご参加ください。

※登壇企業の同業他社様のご参加はお断りさせていただきます。

セミナー詳細

▼開催日時

2025年9月11日(木)13:00-15:00



▼会場

オンライン(Zoom)

※参加申込後、開催1週前～前日までにウェビナーURLをZOOMからお送りいたします。

迷惑メールフォルダに振り分けられることもございますのでご注意ください。



▼参加費

無料



▼セッションプログラム（順不同）

・「【超最新】TikTok Shop攻略法！あなたのShopはなぜ売れないのか？- 8割のセラーが陥りがちな失敗-」

株式会社Yaaha 新規事業開発部 部長 川口 理貴

株式会社YaahaにてTikTok Shop支援事業を統括。

社内累計6,000本以上の動画制作で培った圧倒的な制作力とノウハウ、ByteDance社認定代理店として300社を超える支援実績を基に、「動画コマース」であるTikTok Shopにおける再現性の高い売上拡大戦略を提供。

当セミナーでは「明日から使えるTikTok Shopの勝ち筋」を余すことなく語ります。

・「フォロワー1.5倍・売上15%アップを実現の『診断・オンラインガチャ』最新事例」

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉

新卒で野村證券に入社し、3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。

その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、動画分析ツールの営業組織立ち上げ、部長職まで担う。

2021年11月、株式会社on the bakeryを起業。

SNSマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「クロワッサン」を開発・提供。

・「【令和のInstagram活用法】アルゴリズムを正しく理解してアカウントを運用するために必要なこととは？」

株式会社コムニコ ビジネスデベロップメント局 マーケティングチーム

エバンジェリスト 北村 類希

2016年に株式会社コムニコへ入社。SNSコンサルタントとして大手飲料メーカー、食品メーカー、金融、地方自治体など、数多くの企業のSNSマーケティング支援に従事。

現在はエバンジェリストとして、社内外を問わずSNSマーケティングに関するセミナー/ウェビナー/勉強会などに多数登壇。

コムニコで培った知見を活かして、一般社団法人 SNSエキスパート協会の認定講師としても活動しており、SNSの正しい知識を持つ人材育成に注力。

・「SNS広告でより精度の高い配信をしませんか？」

株式会社ドリームネクサス 営業部 後藤 玲那

2022年4月株式会社ドリームネクサスに入社。営業部に配属。営業2年目。

自社サービスの「ネクサス広告」を中心に、WEB広告運用をサポート。

不動産・高額商材を得意をしています！

・質疑応答

▼第19回メディアレーダーWEEK 2025 秋

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week19/?a=pt



▼メディアレーダーWEEK登壇募集のご案内

https://media-radar.jp/contents/meditsubu/eww_for_speakers?a=pt

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月