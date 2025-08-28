「締めパフェ」ならぬ、「旅の締めパフェ」を羽田空港で。山梨県外で唯一味わえる「シャインマスカットパフェ」が和蔵場に登場！







第１弾の桃パフェは連日完売の反響を受け、第2弾では、山梨県で行列ができる人気店「葡萄屋kofu」（運営：株式会社プロヴィンチア）監修の「シャインマスカットパフェ」が登場。山梨県に展開する2店舗を除き、日本で味わえるのは和蔵場だけという限定メニューで、旬のシャインマスカット約15粒（果実の大きさにより前後します）を贅沢に使用し、高さ約23㎝のパフェに仕上げました。産地から直送される新鮮なシャインマスカットを使用した、見た目の華やかさはもちろん、果皮ごと食べられる爽やかな食感と、芳醇な香り、上品な甘みが口いっぱいに広がる一品です。さらに、乳を一切使用せずシャインマスカット本来の味を堪能できる「シャインマスカットのフルーツソフト」や、山梨県産葡萄だけで作られた「レーズンサンド」の販売も行います。近年注目を集める“締めパフェ文化”を空港から、旅の始まりにも、締めくくりにもふさわしい、ご褒美スイーツ体験をお届けします。■山梨県の恵み、感動フルーツフェア第2弾概要：・日程：2025年8月28日（木）～10月下旬（予定）・時間：11：00－20：00 (カフェL.O. 19：00)・場所：羽田空港 第2ターミナル 1階 和蔵場～WAKURABA～・主な商品（カフェメニュー）： シャインマスカットパフェ（8月27日から10月下旬）＊朝11時から整理券を和蔵場店舗にて配布いたします。■山梨県外で唯一、和蔵場でしか味わえない、シャインマスカットパフェ（カフェメニュー）：＜山梨県 プロヴィンチア 葡萄屋 kofu＞ シャインマスカットパフェ イートインのみ 2,970円（税込価格）～産地直送・地方創生・空港ならではの締めパフェ文化の創出？～