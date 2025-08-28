【生成AI×DX人材】企業競争力を左右するイノベーション人財の発掘・育成と、未来を拓く組織づくりの“次の一手”とは。累計7.5万人受検のDX検定シリーズで読み解く、組織変革と人財戦略の新潮流セミナー

【生成AI×DX人材】企業競争力を左右するイノベーション人財の発掘・育成と、未来を拓く組織づくりの“次の一手”とは。累計7.5万人受検のDX検定シリーズで読み解く、組織変革と人財戦略の新潮流セミナー