【生成AI×DX人材】企業競争力を左右するイノベーション人財の発掘・育成と、未来を拓く組織づくりの“次の一手”とは。累計7.5万人受検のDX検定シリーズで読み解く、組織変革と人財戦略の新潮流セミナー
科学的なデジタル技術を駆使して、スキル・コンピテンシーアセスメント、教育研修、組織人財分析コンサル専門の教育サービスベンチャーの株式会社ネクストエデュケーションシンク（略称：ＮＥＴ）（本社：東京都文京区、代表取締役：斉藤実）は、DX・SX・AXといった変革の潮流を踏まえ、DXの本質と未来の変革シナリオを体系的に解説するとともに、イノベーションを起こす人財・組織の特徴、そして人事部門・戦略部門が果たすべき役割について、理論と実践の両面から深掘りするオンラインセミナーを2025年9月25日（木）に開催します。
※一般社団法人 日本イノベーション融合学会と株式会社ネクストエデュケーションシンクの共催にて実施いたします。
※「DX検定（TM）」シリーズは、受検者数が累計7.5万人、受検者の所属企業は1,200社超の受検実績のある検定です。企業の社員研修の一環としても多数活用されております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328257&id=bodyimage1】
「企業のDXは“人”から始まる」 ― イノベーション人財の発掘・育成と、未来を拓く組織づくり ―
2025年以降、企業の競争力は「技術」だけでなく「人と組織の変革力」によって決まります。
本セミナーでは、DX・SX・AXといった技術変革の潮流を踏まえ、DXの本質と未来の変革シナリオを体系的に解説するとともに、イノベーションを起こす人財・組織の特徴、そして人事部門・戦略部門が果たすべき役割について、理論と実践の両面から深掘りします。
「技術部門任せのDX」から脱却し、人事・経営・事業部門が連携して変革を牽引するための視座と手法を、事例と検定シラバスを交えてご紹介します。
また、DX検定（TM）シリーズの活用による社内浸透の仕組み化についてもご紹介します。
ご参加対象は、人事部門の責任者に加え、経営企画・戦略部門など、企業の中長期的な人財戦略・組織設計に関与する方々です。
講師は、日本イノベーション融合学会の理事で、DX検定（TM）の編集委員であり、CIO・CFO経験を持つ元上場企業役員。現在は複数のベンチャー企業で取締役・コンサルタントとして、人財育成とDX推進を支援している実践派の野秋盛和氏が務めます。
自社ビジネスのDX、生成AIを経営戦略の一環として理解し、DXによるビジネス変革を推進できる人財の育成は、もはや待ったなしの課題です。 本セミナーが、貴社のDXビジネス戦略と社内人財育成を強固にするきっかけとなれば幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
▼詳細・お申込みはこちら
→ https://www.nextet.net/seminar/20250925.html
■本セミナーで得られるもの
●DX・生成AIの本質と未来シナリオの体系的理解が深まる
技術トレンドの表面的な理解を超え、企業変革の核となる DX・SX・AXの潮流と、2025年以降の競争環境における 「人と組織の変革力」の重要性が明確になります。
●イノベーション人財の特徴と発掘・育成手法を習得
累計7.5万人の受検データから見えてきた、変革を牽引する 人財の資質・行動特性を理解し、自社でのイノベーション人財 発掘・育成のための具体的アプローチが学べます。
●「技術部門任せのDX」から脱却する組織変革の視座を獲得
人事・経営が連携してDXを牽引するための戦略的思考と、 DX検定（TM）シリーズを活用した社内浸透の仕組み化手法が 理解できます。
●実践的な人財戦略・組織設計のヒントを得られる
※一般社団法人 日本イノベーション融合学会と株式会社ネクストエデュケーションシンクの共催にて実施いたします。
※「DX検定（TM）」シリーズは、受検者数が累計7.5万人、受検者の所属企業は1,200社超の受検実績のある検定です。企業の社員研修の一環としても多数活用されております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328257&id=bodyimage1】
「企業のDXは“人”から始まる」 ― イノベーション人財の発掘・育成と、未来を拓く組織づくり ―
2025年以降、企業の競争力は「技術」だけでなく「人と組織の変革力」によって決まります。
本セミナーでは、DX・SX・AXといった技術変革の潮流を踏まえ、DXの本質と未来の変革シナリオを体系的に解説するとともに、イノベーションを起こす人財・組織の特徴、そして人事部門・戦略部門が果たすべき役割について、理論と実践の両面から深掘りします。
「技術部門任せのDX」から脱却し、人事・経営・事業部門が連携して変革を牽引するための視座と手法を、事例と検定シラバスを交えてご紹介します。
また、DX検定（TM）シリーズの活用による社内浸透の仕組み化についてもご紹介します。
ご参加対象は、人事部門の責任者に加え、経営企画・戦略部門など、企業の中長期的な人財戦略・組織設計に関与する方々です。
講師は、日本イノベーション融合学会の理事で、DX検定（TM）の編集委員であり、CIO・CFO経験を持つ元上場企業役員。現在は複数のベンチャー企業で取締役・コンサルタントとして、人財育成とDX推進を支援している実践派の野秋盛和氏が務めます。
自社ビジネスのDX、生成AIを経営戦略の一環として理解し、DXによるビジネス変革を推進できる人財の育成は、もはや待ったなしの課題です。 本セミナーが、貴社のDXビジネス戦略と社内人財育成を強固にするきっかけとなれば幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
▼詳細・お申込みはこちら
→ https://www.nextet.net/seminar/20250925.html
■本セミナーで得られるもの
●DX・生成AIの本質と未来シナリオの体系的理解が深まる
技術トレンドの表面的な理解を超え、企業変革の核となる DX・SX・AXの潮流と、2025年以降の競争環境における 「人と組織の変革力」の重要性が明確になります。
●イノベーション人財の特徴と発掘・育成手法を習得
累計7.5万人の受検データから見えてきた、変革を牽引する 人財の資質・行動特性を理解し、自社でのイノベーション人財 発掘・育成のための具体的アプローチが学べます。
●「技術部門任せのDX」から脱却する組織変革の視座を獲得
人事・経営が連携してDXを牽引するための戦略的思考と、 DX検定（TM）シリーズを活用した社内浸透の仕組み化手法が 理解できます。
●実践的な人財戦略・組織設計のヒントを得られる