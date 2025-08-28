ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 コラボイベント 来場特典ノベルティ第4弾を発表 9月13日（土）より「オリジナルクリアしおり」を先着・数量限定でプレゼント！
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。
この度、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」へご来場いただいた方への来場特典ノベルティの第4弾として、ufotable描き下ろし新規イラストがデザインされた「オリジナルクリアしおり」をお渡しいたします。ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボグッズを販売しているショップの外装をモチーフにしたステンドグラス風の透け感があるデザインとなっています。全7種ランダムで、無くなり次第終了の数量限定オリジナルノベルティです。
アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体験できるニジゲンノモリで、最高の思い出を作ろう！
■イベント来場特典ノベルティ第4弾 概要
スケジュール：
2025年9月13日（土）～
※いずれも数量限定で現地での先着配布となります
内容：
「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」へ来場されたお客様に、先着でニジゲンノモリ限定来場特典ノベルティをプレゼント。第4弾はufotable描き下ろし新規イラストがデザインされた「オリジナルクリアしおり」を数量限定で配布いたします
料金：
公式HPをご確認ください
備考：
各イベントで1枚ずつの配布となります。
（昼と夜に参加いただく場合はおひとり2枚の配布）
■ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ 『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネル が設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった 参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
営業時間：
（1）18：30～22：00（最終受付20：30）
（2）10：00～18：30（最終受付17：00）
※営業時間は季節に応じて変わります
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
購入方法： 下記よりお申込み
