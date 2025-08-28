無添加国産冷凍美食弁当 代表自ら地元キャラクターをかぶってYouTubeにて地元食材をPR ～第二回目北海道「ドーチョくん」 北海道礼文島 真ホッケの開き干し～
国産食材100%使用、ご当地ブランド食材を使った献立も豊富に採用、簡単に出来て美味しく健康的な冷凍ミールキット「健幸ディナー」や「美食弁当」を全国へ宅配している「わんまいる」（運営:株式会社ファミリーネットワークシステムズ、本社:大阪市北区、代表取締役社長:堀田 茂、以下、わんまいる）は、北海道のキャラクター「ドーチョくん」を付けて、北海道食材を使ったメニューを、8月28日（木）PM12時よりYouTubeの公式チャンネルにてショート動画にて紹介します。
食品添加物無添加・国産食材100%を使った、冷凍「美食弁当」を代表自ら、実食をしつつ紹介する為、7月より週に１回YouTube わんまいるチャンネルにてアップをはじめています。今回、各ご当地のキャラクターを入れることで、地元のPRになればと考え、各地にキャラクター使用申請を行い、メイン食材を活用している自治体のキャラクターを付けながら紹介を行います。第二回目は、北海道 礼文島の「真ホッケ」を使ったメニュー「北海道礼文島 真ホッケの開き干しセット」を、「ドーチョくん」をかぶっての紹介です。
ドーチョくんは、北海道のマスコットキャラクターで、道庁の赤れんが庁舎をイメージしたキャラクターです。
https://youtube.com/shorts/8wXojjcQGXg ※配信時間は8月28日（木） 12時より
◆美食弁当の５つのこだわり◆
その（1） 安心・安全＝食材は国産１００％
日本全国を巡り、自分の目と舌で確認し納得した生産者や産地から買い付けています。特に野菜は毎朝福岡中央卸売市場経由で新鮮な生野菜を仕入れて洗浄、皮むきカットして調理するので新鮮そのもの。調味料も上白糖ではなくきび砂糖を使用し、醤油は無添加のものを使用する等優しい味になるように配慮しています。
その（2） 健康＝管理栄養士白井先生による監修
管理栄養士の白井瞳先生が栄養バランスを考えた一食主菜一品・副菜二品、平均的なカロリー300Kcal以下、塩分2.5g未満、糖質30g以下、合成保存料、合成着色料は添加せず（一部調味料に含まれている場合あり）作り立ての料理をトレーに盛り付けて急速冷凍して週五日分を日替わりメニューでお届けしています。
その（3） おいしさ＝社長自ら試食を繰り、納得した品だけを採用
23歳で居酒屋の店長に抜擢され、それ以来食に関わり40年。多くの商品開発を行って来た創業者である代表の堀田が自らが試食を繰り返し、納得した商品しか提供していません。
その（4） 品質=トレー容器の工夫・改善する事で冷凍とは思えない味覚を実現
わんまいるオリジナルレンジ袋同様に、解凍すると食材から出る水蒸気がトレー容器の中で循環して、解凍時の乾燥を防ぎ、余分な蒸気は特殊な蒸気口から外に出るため水っぽくもなりません。だから高温のレンジで解凍しても食材や料理が傷まずに冷凍とは思えない味覚を味わっていただけます。
その（5） 便利で経済的＝トレーのままレンジで解凍出来て・洗い物不要
トレー容器ごとレンジで簡単に出来ます。器に盛り付けなくてもそのまま食べられるので洗い物不要。材料から買って余らせたり、捨てたりする事がなく経済的。
離れて暮らす独り暮らしの子供さんや親御さんなどの仕送りとして安心してご利用いただけます。
◆商品詳細
商品・・わんまいる 美食弁当
内容・・1トレー（主菜1品・副菜2品）×5種類
