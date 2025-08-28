【トレイルラン】ルーセントが応援するトレイルランナー・丹羽薫選手、過去最長となる450kmのレース『Tor des Glaciers』に挑戦
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援する山岳アスリートでウルトラトレイルランニングの女子トップ選手の一人である丹羽薫選手が、9月12日から20日にかけてイタリアで開催される超長距離のトレイルランニングレース『Tor des Glaciers』に挑みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328157&id=bodyimage1】
同レースは、イタリア北部ヴァッレ・ダオスタ州の山岳リゾート地であるクールマイユールをスタート・ゴール地点に、総距離450km、累積標高32,000mを走ります。極めて難易度の高い大会として知られており、初開催の2019年は完走率が20パーセントを切りました。総距離330kmの『Tor des Géants』を130時間以内に完走したランナーのみが出場権を手にできます。
標高3,000m超まで何度もアップダウンを繰り返す上に、もっとも標高が低いドンナスは標高300m台と高低差が激しいコースになります。また、あまり登山者が足を踏み入れない荒れたトレイルや氷河地帯などを通るほか、一歩間違えれば滑落してしまう危険な区間、ハシゴや鎖がないと通過できない場所もルート上に多数存在します。さらに、コースマーキングがなく、提供されたGPSデータを使い、ルートをたどらねばなりません。
山小屋やライフベースと呼ばれる補給できる施設が少なく、選手は水や食料の配分、気象の変化、体調管理などに考えを巡らせ続けて走らなくてはなりません。走力、山岳地帯での対応力など、山岳アスリートとしての総合力が問われるレースです。
数々の超長距離レースを走ってきた丹羽選手にとっても『Tor des Glaciers』過去最長の距離であり、挑戦しがいのある難関と位置付けています。「今年のメインレースとして準備してきました。自分を信じて頑張ります」と表彰台を狙います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328157&id=bodyimage2】
10月には丹羽選手がプロデュースする『LAKE BIWA100』が開催
大会後にも、丹羽選手には大きなレースが待ち構えています。丹羽選手がプロデュースするトレイルレース『LAKE BIWA100』です。滋賀県南部から西部の山岳エリアで、10月10日から12日にかけて、距離100mile（169km）、累積標高10,500mを走ります。
丹羽選手の海外でのレース経験を活かし、日本になかった本格的な山岳レースを国内で多くのランナーに体験してもらおうと、2021年から開催されています。
明日香野は、グループ会社の株式会社ルーセントとともに、『LAKE BIWA100』に協賛企業として参加し、エイドステーションで季節の和菓子を提供。また、ボランティアとして大会にご協力いただいたスタッフの皆さまにも、感謝の気持ちを込めて和菓子をお渡しいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328157&id=bodyimage3】
＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは丹羽薫選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・2025年度の挑戦に向けて実施したクラウドファンディングにて、商品（和菓子やトレッキングポール）の提供
・和菓子や行動食「道中茶寮」シリーズの提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜丹羽薫選手について＞
