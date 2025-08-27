【ラグナロク マスターズ】新エピソード追加のアップデート「アビスレイク第2弾」を実施！
▶▶『ラグナロク マスターズ』のダウンロードはコチラ ⇒ http://goe.bz/20250827rompt01(http://goe.bz/20250827rompt01)
「アビスレイク第2弾」アップデート
https://ragnarokm.gungho.jp/news/upd_2508(https://ragnarokm.gungho.jp/news/upd_2508)
『ラグナロク マスターズ』（通称、ラグマス）にて、2025年8月27日（水）に新エピソードなどを追加する「アビスレイク第2弾」アップデートを実施いたしました。
＜「アビスレイク第2弾」アップデート概要＞
メインクエスト「アビスレイク」の新エピソードや「アビスレイク」マップに新要素が多数追加されます。
また、毎週日曜日に開催される「襲来！滅世の時空竜！」イベントの開催時間が延長される他、巨大ボス「時空巨竜」の体力を一定量減らすと獲得できるダメージ報酬も追加されます。ぜひ、ギルドメンバーや友達とパーティーを組んで挑んでみましょう。
メインクエスト「アビスレイク」の新エピソード実装！
さらに、一部フィールドMVPのドロップ報酬にアナザーMVPカードが追加され、強力で貴重なカードを入手できるチャンスが増えました。
シャドウ装備拡張&「影の秘境」レベルIV追加
＜アップデート内容＞
- メインクエスト「アビスレイク」の新エピソード実装！
- 「アビスレイク」マップに新要素追加！各種条件緩和
- シャドウ装備拡張&「影の秘境」レベルIV追加
- 一部フィールドMVPのドロップ報酬にアナザーMVPカード追加！など
その他にも、さまざまなアップデートを実施いたしました。詳細は特設サイトをご覧ください。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1978_1_b4a4f5408d9c804e4c04747f1f9ff579.jpg?v=202508280956 ]
■「サマーメモリーズ」開催！
「サマーメモリーズ」開催
https://ragnarokm.gungho.jp/news/event_2508(https://ragnarokm.gungho.jp/news/event_2508)
本アップデートでレベルIVが追加された「影の秘境」など、『ラグマス』の世界には、危険に満ちた"秘境"が出現し続けています。そんな"秘境”への冒険をサポートする期間限定イベント「サマーメモリーズ」を開催いたします。
イベント期間中は毎日、「秘境探検応援プロジェクト」に挑戦することで戦闘時間を回復する「戦闘時間延長ポーション(30分)」や、HP回復ができる「イグドラシルの実」などが獲得できます。
秘境探検応援プロジェクト
日々鍛錬！シャドウ装備強化応援祭！
また、「日々鍛錬！シャドウ装備強化応援祭！」では、毎日「初級/中級/高級シャドウデオコン」を獲得できます。2025年9月5日（金）、9月12日（金）の2日間限定で、特定のシャドウ装備に付与できる「シャドウ進度」を65％以上に強化する際に必要となる「超級シャドウデオコン」も獲得できます。
シルバーウィークログインボーナス
さらに、「シルバーウィークログインボーナス」は、毎日「月替装飾ガチャチケット」「フェスガチャチケット」に加え、さまざまな強化素材や新装備なども獲得できます。
この他にも、さまざまなイベントを実施いたします。まだまだ続く『ラグマス』の熱い夏をお楽しみください。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1978_2_010ea90a73f6538652f4eafb4318ccb3.jpg?v=202508280956 ]
※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。
『ラグナロク マスターズ』基本情報
タイトル：『ラグナロク マスターズ』
ジャンル：みんなで遊ぶRPG
対応機種：iOS 10.0 以降、iPhone6s / iPad Air 2 相当以降
(RAM 2GB以上の端末)
Android 5.0 以降：必要RAM：2.0GB以上
※一部機種に関しては上記条件を満たしていても
動作しない可能性があります。
公式サイト： https://ragnarokm.gungho.jp/
アプリアイコン
特徴：ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。
コピーライト表記 ：
(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。
※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
※掲載情報は、掲載時点のものです。