【ラグナロク マスターズ】新エピソード追加のアップデート「アビスレイク第2弾」を実施！

「アビスレイク第2弾」アップデート

『ラグナロク マスターズ』（通称、ラグマス）にて、2025年8月27日（水）に新エピソードなどを追加する「アビスレイク第2弾」アップデートを実施いたしました。

＜「アビスレイク第2弾」アップデート概要＞

メインクエスト「アビスレイク」の新エピソードや「アビスレイク」マップに新要素が多数追加されます。

また、毎週日曜日に開催される「襲来！滅世の時空竜！」イベントの開催時間が延長される他、巨大ボス「時空巨竜」の体力を一定量減らすと獲得できるダメージ報酬も追加されます。ぜひ、ギルドメンバーや友達とパーティーを組んで挑んでみましょう。

メインクエスト「アビスレイク」の新エピソード実装！

さらに、一部フィールドMVPのドロップ報酬にアナザーMVPカードが追加され、強力で貴重なカードを入手できるチャンスが増えました。

シャドウ装備拡張&「影の秘境」レベルIV追加

＜アップデート内容＞

- メインクエスト「アビスレイク」の新エピソード実装！- 「アビスレイク」マップに新要素追加！各種条件緩和- シャドウ装備拡張&「影の秘境」レベルIV追加- 一部フィールドMVPのドロップ報酬にアナザーMVPカード追加！など

その他にも、さまざまなアップデートを実施いたしました。詳細は特設サイトをご覧ください。

■「サマーメモリーズ」開催！

「サマーメモリーズ」開催

本アップデートでレベルIVが追加された「影の秘境」など、『ラグマス』の世界には、危険に満ちた"秘境"が出現し続けています。そんな"秘境”への冒険をサポートする期間限定イベント「サマーメモリーズ」を開催いたします。

イベント期間中は毎日、「秘境探検応援プロジェクト」に挑戦することで戦闘時間を回復する「戦闘時間延長ポーション(30分)」や、HP回復ができる「イグドラシルの実」などが獲得できます。

秘境探検応援プロジェクト日々鍛錬！シャドウ装備強化応援祭！

また、「日々鍛錬！シャドウ装備強化応援祭！」では、毎日「初級/中級/高級シャドウデオコン」を獲得できます。2025年9月5日（金）、9月12日（金）の2日間限定で、特定のシャドウ装備に付与できる「シャドウ進度」を65％以上に強化する際に必要となる「超級シャドウデオコン」も獲得できます。

シルバーウィークログインボーナス

さらに、「シルバーウィークログインボーナス」は、毎日「月替装飾ガチャチケット」「フェスガチャチケット」に加え、さまざまな強化素材や新装備なども獲得できます。

この他にも、さまざまなイベントを実施いたします。まだまだ続く『ラグマス』の熱い夏をお楽しみください。

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

