【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.230】9月9日（火）「水は使う場所でつくる時代へ、空気製水機が変える私たちの暮らし」 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.230「水は使う場所でつくる時代へ、空気製水機が変える私たちの暮らし」を9月9日にオンラインライブ配信いたします。
空気製水機のメーカーや販売元は海外にも何社かあり、国内にも取り扱う業者はおりますが、水の豊かな日本において、その日本人が飲んでも満足できる様な「美味しい水」を作ることができる製品、そのために国内で技術開発をおこなったメーカーは他にありません。
本セミナーでは、アクアムホールディングス株式会社 代表取締役の河粼 悠有氏をお迎えし、インフラの老朽化や防災、人口減少や地方での過疎化といった課題に対して、空気製水機がどのような解決策になり得るか、またどのように役立つか、さらにはきれいな水にアクセスできない世界の現状に対して、どのような未来社会を目指すべきかについて、お話を頂きます。ご興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
14:30～15:20 「水は使う場所でつくる時代へ、空気製水機が変える私たちの暮らし」
1．ウォーターサーバ市場と空気製水機について
2．老朽化する上水道インフラへの解決策として
3．国土強靭化や防災拠点などへの導入有用性
4．サステイナブルな未来社会、世界の水に関する課題と解決
15:20～15:30 質疑応答
講師：
アクアムホールディングス株式会社
株式会社アクアム
代表取締役
河粼 悠有氏
【開催要綱】
◆開催日時：2025年9月9日（火）14:30～15:30
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2025年9月8日（月）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2025/0909_2.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
